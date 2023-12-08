Потужніше за ядерну зброю. Чому світ потребує Міжнародного трибуналу з питань миру і репарацій

Доктор Джейсон МакК’ю, старший партнер McCue Jury & Partners LLP, голова міжнародної кампанії Payback4Ukraine закликає міжнародну спільноту замислитися про варіанти захисту світу від нових воєн та збройних конфліктів. Окрім того, він пропонує власний «ядерний» засіб стримувального правосуддя, який полягає у створенні Міжнародного трибуналу з питань миру і репарацій.
Чому світ опинився у глухому куті на тлі російсько-української війни
Джейсон МакК’ю звертає увагу на те, що ситуація в Україні не має життєздатних рішень, насамперед тому, що гегемонія міжнародної спільноти та її апарат не мають такої мети та не відповідають їй.
На переконання правозахисника, сучасний світ дуже схожий на стародавній Рим під час його екзистенційної кризи в першому столітті до нашої ери.
Дивіться ексклюзивне інтерв’ю Online.UA з Джейсоном МакК’ю:
Саме тому Джейсон МакК’ю закликає завжди вчитися на історії, аніж повторювати її помилки.
Не можна також ігнорувати той факт, що право вето членів Римської трибуни для блокування законодавства максимально схоже на мовчання ООН, діяльність якої блокує вето постійних членів Ради Безпеки, а насамперед Росії.
Однак ніхто не поспішає розв’язувати цю проблему.
Чому питання репарацій є ключовим у сфері міжнародного порядку
Як зазначає Джейсон МакК’ю, справедливість для України вимагає спеціального трибуналу та конфіскації російських активів, але заслуговує на способи досягнення цього результату поступливим способом.
Адвокат закликає створити чіткий інструмент, який буде призначений для конкретних цілей.
Оскільки у міжнародної спільноти мало вільних коштів для фінансування репарацій, вона схилилися до того, щоб конфіскувати російські активи, які перебувають під санкціями, саме для цих цілей.
Саме тому світові лідери повинні знайти інше рішення, яке не просто вирішить питання репарацій для України, а й захистить міжнародну спільноту від нових воєн.
Світу потрібен «ядерний» засіб стримування правосуддя: як його створити
На переконання Джейсона МакК’ю, саме верховенство права є «ядерним» засобом стримування актів агресії.
Що важливо розуміти, що Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний суд у Гаазі можуть ухвалювати рішення щодо агресії, але вони не запобігають і не стримують її.
Тут цим «ядерним» фактором стримування будуть гроші або, скоріше, конкретні репарації: детальна оцінка фактичних збитків, які можна буде відшкодувати після ухвалення рішення (Міжнародного суду в Гаазі, Міжнародного кримінального суду чи навіть запропонованого трибуналу щодо злочину агресії), яке встановлює акт агресії.
На цьому тлі Джейсон МакК’ю закликає створити Міжнародний трибунал з питань миру та репарацій (МТМР) із повноваженнями конфіскувати активи агресора та передавати їх жертвам.
За його словами, цей фактор стримувального правосуддя можна сформулювати так: будь-яка відповідальність за акт агресії через державні кордони потягне за собою відшкодування.
Держави, які підписали такий пакт змушені будуть виконати судові рішення, визначені трибуналом, щоби виплатити компенсації державам-членам жертв.
Концепцію МТМР слід розглядати як договір про справедливість, подібний до пакту НАТО, оскільки членство може бути різноманітним.
Воно може починатися з базових умов і підлаштовуватися до будь-якої держави, яка погоджується дотримуватися його правил. Усі учасники захищають інших учасників, і всі учасники виграють від «ядерного» стримувального правосуддя.
Джейсон МакК’ю звертає увагу на те, що запропонований ним «ядерний» засіб стримувального правосуддя можна створити швидко, ефективно та дуже просто.
МТМР потребує лише однієї зали суду та невеликого постійного технічного та адміністративного персоналу.
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