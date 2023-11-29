Британський адвокат Джейсон МакК’ю став лауреатом Європейської юридичної премії

Голова кампанії Payback4Ukraine, адвокат Джейсон МакК’ю переміг у номінації “Права людини” на престижній Європейській юридичній премії 2023.
Європейська юридична премія відзначила старання та успіхи Джейсона МакК’ю
Організатори премії звертають увагу на те, що Джейсон МакК’ю є невтомним захисником прав людини, а також глобальної справедливості.
Ні для кого не секрет, що Джейсон МакКʼю — справді видатна постать у сфері міжнародного права та прав людини.
Дивіться ексклюзивне інтерв’ю Online.UA з Джейсоном МакК’ю:
Його багаторічна кар'єра охоплює великий спектр дисциплін у сфері міжнародних відносин, зокрема вирішення конфліктів, гуманітарну діяльність, правосуддя, розвиток та ініціативи з державного будівництва.
Не можна також не згадати про те, що у 2010 році МакКʼю визнали Юристом року Товариства правників Великої Британії за виняткову роботу із захисту прав людини в Африці та Сполученому Королівстві.
Однією з основних галузей спеціалізації відомого британського адвоката, як практичної, і академічної, є право-стратегічне використання правових механізмів отримання переваг.
Будучи партнером-засновником Ebro Global, некомерційної організації, що надає консультації урядам та міжнародним неурядовим організаціям, Джейсон МакКʼю займався вирішенням найскладніших справ.
Окрім того, він є старшим партнером McCue Jury & Partners LLP — відомої міжнародної юридичної фірми.
Варто також відзначити його участь у Greenlit SA, платформі фінансування глобальних судових розглядів, пов'язаних з навколишнім середовищем, соціальною сферою та управлінням (ESG).
Ба більше, Джейсон МакКʼю відіграє ключову роль у Програмі захисту громадянського суспільства України, яку підтримує Уряд України.
МакКʼю намагається притягнути до відповідальності ПВК "Вагнера" за злочини проти українців
Команда Online.UA неодноразово брала інтерв’ю у Джейсона МакКʼю, який є главою кампанії Payback4Ukraine.
Він протягом тривалого часу захищає інтереси українського народу на міжнародній арені.
Payback4Ukraine судяться з ПВК Вагнер у Великій Британії за активи організації та Євгена Пригожина. Метою суду є конфіскація активів для передачі українцям у вигляді репарацій.
За словами британського адвоката, зараз більше, ніж будь-коли, потрібно притягнути російську військову машину до відповідальності.
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