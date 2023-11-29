Британський адвокат Джейсон МакК’ю став лауреатом Європейської юридичної премії

Голова кампанії Payback4Ukraine, адвокат Джейсон МакК’ю переміг у номінації “Права людини” на престижній Європейській юридичній премії 2023.

Європейська юридична премія відзначила старання та успіхи Джейсона МакК’ю

Організатори премії звертають увагу на те, що Джейсон МакК’ю є невтомним захисником прав людини, а також глобальної справедливості.

Ні для кого не секрет, що Джейсон МакКʼю — справді видатна постать у сфері міжнародного права та прав людини.

Дивіться ексклюзивне інтерв’ю Online.UA з Джейсоном МакК’ю:

Його багаторічна кар'єра охоплює великий спектр дисциплін у сфері міжнародних відносин, зокрема вирішення конфліктів, гуманітарну діяльність, правосуддя, розвиток та ініціативи з державного будівництва.

Не можна також не згадати про те, що у 2010 році МакКʼю визнали Юристом року Товариства правників Великої Британії за виняткову роботу із захисту прав людини в Африці та Сполученому Королівстві.

Однією з основних галузей спеціалізації відомого британського адвоката, як практичної, і академічної, є право-стратегічне використання правових механізмів отримання переваг.

Він ділився своїм досвідом з численними главами держав, урядів, опозиційними групами, міжнародними організаціями, такими як Організація Об'єднаних Націй та Африканський Союз, а також неурядовими організаціями, кампаніями громадянського суспільства та групами жертв. Джейсон відіграв важливу роль в організації та управлінні деякими з найвідоміших у світі дій у галузі правосуддя та прав людини, очолюваних жертвами, які часто пов'язані з колективними позовами у глобальному масштабі. Поширити

Будучи партнером-засновником Ebro Global, некомерційної організації, що надає консультації урядам та міжнародним неурядовим організаціям, Джейсон МакКʼю займався вирішенням найскладніших справ.

Окрім того, він є старшим партнером McCue Jury & Partners LLP — відомої міжнародної юридичної фірми.

Варто також відзначити його участь у Greenlit SA, платформі фінансування глобальних судових розглядів, пов'язаних з навколишнім середовищем, соціальною сферою та управлінням (ESG).

Ба більше, Джейсон МакКʼю відіграє ключову роль у Програмі захисту громадянського суспільства України, яку підтримує Уряд України.

МакКʼю намагається притягнути до відповідальності ПВК "Вагнера" за злочини проти українців

Команда Online.UA неодноразово брала інтерв’ю у Джейсона МакКʼю, який є главою кампанії Payback4Ukraine.

Він протягом тривалого часу захищає інтереси українського народу на міжнародній арені.

Payback4Ukraine судяться з ПВК Вагнер у Великій Британії за активи організації та Євгена Пригожина. Метою суду є конфіскація активів для передачі українцям у вигляді репарацій.

За словами британського адвоката, зараз більше, ніж будь-коли, потрібно притягнути російську військову машину до відповідальності.