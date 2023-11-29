Британский адвокат Джейсон МакКью стал лауреатом Европейской юридической премии

Глава кампании Payback4Ukraine, адвокат Джейсон МакКью победил в номинации "Права человека" на престижной Европейской юридической премии 2023.
Европейская юридическая премия отметила старания и успехи Джейсона МакКью
Организаторы премии обращают внимание на то, что Джейсон МакКью является неутомимым защитником прав человека, а также глобальной справедливости.
Ни для кого не секрет, что Джейсон МакКью действительно выдающаяся фигура в сфере международного права и прав человека.
Смотрите эксклюзивное интервью Online.UA с Джейсоном МакКью:
Его многолетняя карьера охватывает широкий спектр дисциплин в сфере международных отношений, в частности, разрешение конфликтов, гуманитарную деятельность, правосудие, развитие и инициативы по государственному строительству.
Нельзя также не упомянуть о том, что в 2010 году МакКью признали Юристом года Общества юристов Великобритании за исключительную работу по защите прав человека в Африке и Соединенном Королевстве.
Одной из основных отраслей специализации известного британского адвоката, как практической, так и академической, является право-стратегическое использование правовых механизмов получения преимуществ.
Будучи партнером-основателем Ebro Global, некоммерческой организации, предоставляющей консультации правительствам и международным неправительственным организациям, Джейсон МакКью занимался решением самых сложных дел.
Кроме того, он является старшим партнером McCue Jury & Partners LLP – известной международной юридической фирмы.
Следует также отметить его участие в Greenlit SA - платформе финансирования глобальных судебных разбирательств, связанных с окружающей средой, социальной сферой и управлением (ESG).
Более того, Джейсон МакКью играет ключевую роль в Программе защиты гражданского общества Украины, которую поддерживает Правительство Украины.
МакКью пытается привлечь к ответственности ЧВК "Вагнера" за преступления против украинцев
Команда Online.UA неоднократно брала интервью у Джейсона МакКью, являющегося главой кампании Payback4Ukraine.
Он долгое время защищает интересы украинского народа на международной арене.
Payback4Ukraine судятся с Группой “Вагнера” в Великобритании за активы организации и Евгения Пригожина. Целью суда является конфискация активов для передачи украинцам в виде репараций.
По словам британского адвоката, сейчас больше, чем когда-либо, нужно привлечь российскую военную машину к ответственности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-