Британский адвокат Джейсон МакКью стал лауреатом Европейской юридической премии
Категория
Мир
Дата публикации

Британский адвокат Джейсон МакКью стал лауреатом Европейской юридической премии

Джейсон МакКью
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава кампании Payback4Ukraine, адвокат Джейсон МакКью победил в номинации "Права человека" на престижной Европейской юридической премии 2023.

Европейская юридическая премия отметила старания и успехи Джейсона МакКью

Организаторы премии обращают внимание на то, что Джейсон МакКью является неутомимым защитником прав человека, а также глобальной справедливости.

Ни для кого не секрет, что Джейсон МакКью действительно выдающаяся фигура в сфере международного права и прав человека.

Смотрите эксклюзивное интервью Online.UA с Джейсоном МакКью:

Его многолетняя карьера охватывает широкий спектр дисциплин в сфере международных отношений, в частности, разрешение конфликтов, гуманитарную деятельность, правосудие, развитие и инициативы по государственному строительству.

Нельзя также не упомянуть о том, что в 2010 году МакКью признали Юристом года Общества юристов Великобритании за исключительную работу по защите прав человека в Африке и Соединенном Королевстве.

Одной из основных отраслей специализации известного британского адвоката, как практической, так и академической, является право-стратегическое использование правовых механизмов получения преимуществ.

Он делился своим опытом с многочисленными главами государств, правительств, оппозиционными группами, международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций и Африканский Союз, а также неправительственными организациями, кампаниями гражданского общества и группами жертв. Джейсон сыграл важную роль в организации и управлении некоторыми из самых известных в мире действий в области правосудия и прав человека, возглавляемых жертвами, часто связанными с коллективными исками в глобальном масштабе.

Будучи партнером-основателем Ebro Global, некоммерческой организации, предоставляющей консультации правительствам и международным неправительственным организациям, Джейсон МакКью занимался решением самых сложных дел.

Кроме того, он является старшим партнером McCue Jury & Partners LLP – известной международной юридической фирмы.

Следует также отметить его участие в Greenlit SA - платформе финансирования глобальных судебных разбирательств, связанных с окружающей средой, социальной сферой и управлением (ESG).

Более того, Джейсон МакКью играет ключевую роль в Программе защиты гражданского общества Украины, которую поддерживает Правительство Украины.

МакКью пытается привлечь к ответственности ЧВК "Вагнера" за преступления против украинцев

Команда Online.UA неоднократно брала интервью у Джейсона МакКью, являющегося главой кампании Payback4Ukraine.

Он долгое время защищает интересы украинского народа на международной арене.

Payback4Ukraine судятся с Группой “Вагнера” в Великобритании за активы организации и Евгения Пригожина. Целью суда является конфискация активов для передачи украинцам в виде репараций.

По словам британского адвоката, сейчас больше, чем когда-либо, нужно привлечь российскую военную машину к ответственности.

За то, что она использует группу “Вагнера” как руку своей внешней политики, которую она может развернуть для совершения преступлений, а затем пытается ликвидировать ее, когда это удобно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Может ли мир официально признать Путина террористом — ответ британского адвоката Джейсона МакКью
Может ли мир официально признать Путина террористом — ответ британского адвоката Джейсона МакКью
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Is it possible to bring propagandists to justice — the answer of the director of the PayBack4Ukraine campaign
Is it possible to bring propagandists to justice — the answer of the director of the PayBack4Ukraine campaign
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
We are working to ensure that Russians involved in the abduction of Ukrainian children will be punished — Jane Alieva, director of Payback4Ukraine
We are working to ensure that Russians involved in the abduction of Ukrainian children will be punished — Jane Alieva, director of Payback4Ukraine

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.