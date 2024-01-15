Білорусь відправила своїх військових на навчання до РФ

Білоруські військові пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід окупантів у війні проти України.

Що відомо про навчання білоруських військових

Як повідомили в Міноборони Білорусі, під час занять акцент буде зроблено на досвід, набутий окупантами РФ під час війни проти України.

Там зазначили, що після завершення навчання "білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам Збройних сил Республіки Білорусь".

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше ЗСУ докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.