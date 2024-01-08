Білорусь будує військове містечко за 40 км від кордону України

Міноборони Білорусі будує новий військовий табір і полігон у Гомельській області біля кордону з Україною.

Де будується нова військова база в Білорусі

Джерела “Радіо Свободи“ зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Звідти до кордону з Україною веде асфальтована дорога.

За словами співрозмовника видання, на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації.

З паспорта об'єкта, розташованого на огорожі колишнього табору, випливає, що замовником будівництва є Управління капітального будівництва Збройних Сил Республіки Білорусь. Терміни будівництва першої черги містечка: жовтень 2023 – березень 2024.

Не виключено, що військове містечко побудують не лише на території колишнього табору «Чайка», а й на території занедбаних сусідніх таборів – «Галактика», «Лісова галявина», «Літейщик». Активності там поки немає, але «чужих» уже вигнали. Наприклад, із піонерського табору «Галактика» вигнали аматорів страйкболу, які там займалися, – стверджує співрозмовник «Свободи». Поширити

Навіщо Білорусь будує нове військове містечко

На початку 2023 року повідомлялося, що за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки в Гомельській області біля кордону з Україною планується побудувати новий військовий табір і полігон.

У 2023 році з бюджету на це планували виділити 500 тисяч білоруських рублів, в 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно.

Проєкт повинен був стартувати в 2023 році і завершитися в 2027 році.

Причиною будівництва табору, за даними видання, може бути заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зроблена в травні 2022 року.

Тоді він оголосив про створення в Збройних Силах "Південного оперативного командування".

За версією проєкту Motolko.help, там можуть дислокуватися військові Сил спеціальних операцій.