Білорусь будує військове містечко за 40 км від кордону України

Міноборони Білорусі будує новий військовий табір і полігон у Гомельській області біля кордону з Україною.
Де будується нова військова база в Білорусі
Джерела “Радіо Свободи“ зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Звідти до кордону з Україною веде асфальтована дорога.
За словами співрозмовника видання, на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації.
З паспорта об'єкта, розташованого на огорожі колишнього табору, випливає, що замовником будівництва є Управління капітального будівництва Збройних Сил Республіки Білорусь. Терміни будівництва першої черги містечка: жовтень 2023 – березень 2024.
Навіщо Білорусь будує нове військове містечко
На початку 2023 року повідомлялося, що за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки в Гомельській області біля кордону з Україною планується побудувати новий військовий табір і полігон.
У 2023 році з бюджету на це планували виділити 500 тисяч білоруських рублів, в 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно.
Проєкт повинен був стартувати в 2023 році і завершитися в 2027 році.
Причиною будівництва табору, за даними видання, може бути заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, зроблена в травні 2022 року.
Тоді він оголосив про створення в Збройних Силах "Південного оперативного командування".
За версією проєкту Motolko.help, там можуть дислокуватися військові Сил спеціальних операцій.
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