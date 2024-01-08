Беларусь строит военный городок в 40 км от границы Украины

Минобороны Беларуси строит новый военный лагерь и полигон в Гомельской области у границы с Украиной.

Где строится новая военная база в Беларуси

Источники Радио Свободы зафиксировали строительство на территории бывшего пионерского лагеря «Чайка» в Гомельском районе. Оттуда к границе с Украиной ведет асфальтированная дорога.

По словам собеседника издания, на месте бывшего лагеря стоит строительная техника, рабочие прокладывают коммуникации.

Из паспорта объекта, расположенного на ограждении бывшего лагеря, следует, что заказчиком строительства является Управление капитального строительства вооруженных сил Республики Беларусь. Сроки строительства первой очереди города: октябрь 2023 – март 2024 года.

Не исключено, что военный городок будет построен не только на территории бывшего лагеря «Чайка», но и на территории заброшенных соседних лагерей – «Галактика», «Лесная поляна», «Литейщик». Активности там пока нет, но «чужих» уже выгнали. Например, из пионерского лагеря «Галактика» выгнали занимавшихся там любителей страйкбола, – утверждает собеседник «Свободы». Поделиться

Зачем Беларусь строит новый военный городок

В начале 2023 года сообщалось, что за счет государственной инвестпрограммы на 2023-2027 годы в Гомельской области у границы с Украиной планируется построить новый военный лагерь и полигон.

В 2023 году из бюджета на это планировали выделить 500 тысяч белорусских рублей, в 2024 и 2025 годах – 10 и 40 миллионов соответственно.

Проект должен был стартовать в 2023 году и завершиться в 2027 году.

Причиной строительства лагеря, по данным издания, может быть заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное в мае 2022 года.

Тогда он объявил о создании в Вооруженных силах "Южного оперативного командования".

По версии проекта Motolko.help, там могут дислоцироваться военные силы специальных операций.