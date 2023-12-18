Россия существенно усилила военное присутствие в Беларуси — эксперты

Российская Федерация усилила военную группировку на территории союзнической Республики Беларусь. Белорусские военные при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях.
РФ существенно усилила военное присутствие в Беларуси
Эксперты Института сослались на информацию, обнародованную украинским военным обозревателем Константином Машовцем в воскресенье, 17 декабря. По его словам, белорусские военные развернули масштабную военную группировку на территории двух областей. В нее вошли:
десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады на Ужово и к югу от Пинска Брестской области;
два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;
парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;
тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;
реактивную артиллерийскую батарею 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.
Машовец отметил, что группировка насчитывает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийских системы и три системы противовоздушной обороны.
Роль Беларуси в войне России против Украины
Белорусские журналисты нашли вероятные свидетельства того, что наемники расформированного российского ППК "Вагнера" могли войти в состав нового спецподразделения "Торнадо" Внутренних войск МВД Республики Беларусь.
15 декабря в Беларуси приступили к внезапной проверке сил ПВО.
Кроме того, Минск регулярно продолжает военные учения Вооруженных сил Беларуси с Россией. Суммарно они продолжаются уже 86 недель.
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