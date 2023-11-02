По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в Беларуси нет соответствующего оборудования для использования полученных недавно от России ядерных боеголовок.

Источник: «1+1»

Что известно о неспособности Беларуси использовать российское ядерное оружие

По словам главы ГУР, в Беларуси провалили тренировки по применению российского ядерного оружия.

Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами, - отметил Буданов.

Он также сообщил, что уже ознакомился с "достаточно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

Российское 12 главное управление, это управление, отвечающее за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", - объясняет Буданов.

Что известно о российском ядерном оружии в Беларуси

Россия опрокинула в Беларусь оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Они могут запускать баллистические ракеты.

По информации мониторинговой группы, эшелон с "Искандерами" прибыл на железнодорожную станцию Осиповичи (Могилевская область Беларуси) из села Капустин Яр в России. Предварительно в Беларусь приехало 10 комплексов.

Как отмечает "Гаюн", в селе Капустин Яр в Астраханской области РФ находится четвертый центральный ракетный полигон.

Мониторинговая группа предполагает, что в Беларусь еще будут прибывать "Искандеры", поскольку раньше в РФ уехали пустые вагоны.

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