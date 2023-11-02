За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, у Білорусі не мають відповідного обладнання для використання отриманих нещодавно від Росії ядерних боєголовок.

Джерело: "1+1"

Що відомо про нездатність Білорусі використати російську ядерну зброю

За словами очільника ГУР, у Білорусі провалили тренування із застосування російської ядерної зброї.

Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами, - зазначив Буданов.

Він також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу “Точка У”, - пояснює Буданов.

Що відомо про російську ядерну зброю в Білорусі

Росія перекинула до Білорусі оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М". Вони можуть запускати балістичні ракети.

За інформацією моніторингової групи, ешелон з "Іскандерами" прибув на залізничну станцію Осиповичі (Могильовська область Білорусі) з села Капустін Яр в Росії. Попередньо, до Білорусі приїхало 10 комплексів.

Як зазначає "Гаюн" у селі Капустін Яр в Астраханській області РФ знаходиться четвертий центральний ракетний полігон.

Моніторингова група припускає, що до Білорусі ще будуть прибувати "Іскандери", оскільки раніше до РФ поїхали пусті вагони.

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