Лукашенко гарантировал себе неприкосновенность и пожизненную охрану и присвоил госимущество

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко поддержал поправки в закон о президенте и гарантировал себе неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после ухода.

Лукашенко гарантировал себе дополнительные меры безопасности и неприкосновенность

Поправки предусматривают приведение закона в соответствие с обновленной Конституцией и, среди прочего, определяют гарантии для президента и его семьи, в частности, после окончания его полномочий.

Какие привилегии гарантировал Лукашенко

В частности, после прекращения полномочий президент получает право на:

статус делегата Всебелорусского народного собрания, а с его согласия - пожизненного члена Совета Республики (не распространяется на президента, прекратившего осуществление своих полномочий в связи с невозможностью исполнять свои обязанности по состоянию здоровья);

пожизненную государственную охрану;

неприкосновенность, "не может быть привлечена к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением своих президентских полномочий", не может быть задержан или отдан под суд в связи с этим; кроме того, иммунитетом будут обладать и члены его семьи;

неприкосновенность жилых и служебных помещений, транспорта, средств связи, иного имущества, документов экспрезидента и его семьи;

прежнее "президентское" медицинское обслуживание и транспортное обслуживание;

страховка жизни и здоровья за счет бюджетных средств;

пожизненное ежемесячное пособие, равное заработной плате действующего президента, установленной законом;

получение в дар государственной недвижимости, в том числе участки с расположенными на ней капитальными зданиями.

Кроме того, нынешние поправки устанавливают, что президентом Беларуси может стать только гражданин, не младше 40 лет, проживший в республике по меньшей мере 20 лет перед выборами и не имеющий виду на иностранное проживание.