Лукашенко заявил о "последнем шансе" Украины на прекращение войны с РФ

Беларусский диктатор Александр Лукашенко во время своего пребывания в России прогнозирует крах Украины, если она не воспользуется единственным шансом закончить войну в 2024 году.

Лукашенко угрожает Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война между РФ и Украиной не закончится в 2024 году.

Об этом он сказал беларусским пропагандистским каналам.

У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится что-нибудь в отношении Украины в следующем году?".

Думаю, что только шанс. Будем с ними как-то более плотно работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах... Поделиться

Давление очень сильно уже. Вы, наверное, после пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать. Поделиться

Что важно знать о похищении Россией и Беларусью украинских детей

Журналисты обращают внимание на то, что еще в мае 2023 года Офис генерального прокурора заявил о расследовании роли Беларуси в похищении более 19 000 идентифицированных детей с оккупированных Россией территорий с момента начала войны.

Речь идет также о несовершеннолетних, вывезенных на территорию РФ.

Согласно подсчетам независимых экспертов, общее количество значительно больше.

Как известно, российские власти цинично лгут, что оказывает гуманитарную помощь тем, кто желает оставить Украину "добровольно", и отвергает обвинения в военных преступлениях, как и официальный Минск.

Исследователи из Йельского университета решили максимально детально изучить роль Лукашенко в совершении этого преступления против украинских детей.

В масштабном отчете авторов исследования говорится, что несовершеннолетних украинцев принудительно вывозили из, по меньшей мере, из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Более 2000 детей были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.