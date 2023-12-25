Лукашенко заявил о "последнем шансе" Украины на прекращение войны с РФ

Беларусский диктатор Александр Лукашенко во время своего пребывания в России прогнозирует крах Украины, если она не воспользуется единственным шансом закончить войну в 2024 году.
Лукашенко угрожает Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война между РФ и Украиной не закончится в 2024 году.
Об этом он сказал беларусским пропагандистским каналам.
У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится что-нибудь в отношении Украины в следующем году?".
Что важно знать о похищении Россией и Беларусью украинских детей
Журналисты обращают внимание на то, что еще в мае 2023 года Офис генерального прокурора заявил о расследовании роли Беларуси в похищении более 19 000 идентифицированных детей с оккупированных Россией территорий с момента начала войны.
Речь идет также о несовершеннолетних, вывезенных на территорию РФ.
Согласно подсчетам независимых экспертов, общее количество значительно больше.
Как известно, российские власти цинично лгут, что оказывает гуманитарную помощь тем, кто желает оставить Украину "добровольно", и отвергает обвинения в военных преступлениях, как и официальный Минск.
Исследователи из Йельского университета решили максимально детально изучить роль Лукашенко в совершении этого преступления против украинских детей.
В масштабном отчете авторов исследования говорится, что несовершеннолетних украинцев принудительно вывозили из, по меньшей мере, из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Более 2000 детей были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.
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