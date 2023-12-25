Лукашенко заявил о "последнем шансе" Украины на прекращение войны с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко заявил о "последнем шансе" Украины на прекращение войны с РФ

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Беларусский диктатор Александр Лукашенко во время своего пребывания в России прогнозирует крах Украины, если она не воспользуется единственным шансом закончить войну в 2024 году.

Лукашенко угрожает Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Россию заявил, что "будет крах", если война между РФ и Украиной не закончится в 2024 году.

Об этом он сказал беларусским пропагандистским каналам.

У Лукашенко спросили, "есть ли шанс, что решится что-нибудь в отношении Украины в следующем году?".

Думаю, что только шанс. Будем с ними как-то более плотно работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах...

Давление очень сильно уже. Вы, наверное, после пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать.

Что важно знать о похищении Россией и Беларусью украинских детей

Журналисты обращают внимание на то, что еще в мае 2023 года Офис генерального прокурора заявил о расследовании роли Беларуси в похищении более 19 000 идентифицированных детей с оккупированных Россией территорий с момента начала войны.

Речь идет также о несовершеннолетних, вывезенных на территорию РФ.

Согласно подсчетам независимых экспертов, общее количество значительно больше.

Как известно, российские власти цинично лгут, что оказывает гуманитарную помощь тем, кто желает оставить Украину "добровольно", и отвергает обвинения в военных преступлениях, как и официальный Минск.

Исследователи из Йельского университета решили максимально детально изучить роль Лукашенко в совершении этого преступления против украинских детей.

В масштабном отчете авторов исследования говорится, что несовершеннолетних украинцев принудительно вывозили из, по меньшей мере, из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Более 2000 детей были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 по май 2023 года, а 392 ребенка были доставлены в 12 других учреждений.

Белоруссия способствовала систематическим усилиям России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей… Федеральное правительство России и режим Беларуси сотрудничают, чтобы координировать и финансировать перемещение детей с оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь, – говорится в отчете.

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