Лукашенко заявив про "останній шанс" України на припинення війни з РФ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час свого перебування у Росії прогнозує “крах” Україні, якщо вона не скористається єдиним шансом закінчити війну у 2024 році.
Лукашенко погрожує Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що "буде крах", якщо війна не закінчиться у 2024 році.
Про це він сказав білоруським пропагандистським каналам.
У Лукашенка запитали, "чи є шанс, що вирішиться щось щодо України наступного року?".
Що важливо знати про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей
Журналісти звертають увагу на те, що ще в травні 2023 року Офіс генерального прокурора заявив про розслідування ролі Білорусі у викраденні понад 19 000 ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку війни.
Йдеться також про неповнолітніх, яких вивезли на територію РФ.
Згідно з підрахунками незалежних експертів, загальна кількість значно більша.
Як відомо, російська влада цинічно бреше, що надає гуманітарну допомогу тим, хто бажає залишити Україну “добровільно”, і відкидає звинувачення у воєнних злочинах, як і офіційний Мінськ.
Дослідники з Єльського університету вирішили максимально детально вивчити роль режиму Лукашенка у скоєнні цього злочину проти українських дітей.
У масштабному звіті авторів дослідження йдеться про те, що неповнолітніх українців примусово вивозили із щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Понад 2000 дітей були перевезені до дитячого центру “Дубрава” в Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини були доставлені в 12 інших установ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-