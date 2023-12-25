Лукашенко заявив про "останній шанс" України на припинення війни з РФ
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Лукашенко заявив про "останній шанс" України на припинення війни з РФ

Олександр Лукашенко
Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час свого перебування у Росії прогнозує “крах” Україні, якщо вона не скористається єдиним шансом закінчити війну у 2024 році.

Лукашенко погрожує Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що "буде крах", якщо війна не закінчиться у 2024 році.

Про це він сказав білоруським пропагандистським каналам.

У Лукашенка запитали, "чи є шанс, що вирішиться щось щодо України наступного року?".

Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах...

Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти.

Що важливо знати про викрадення Росією та Білоруссю українських дітей

Журналісти звертають увагу на те, що ще в травні 2023 року Офіс генерального прокурора заявив про розслідування ролі Білорусі у викраденні понад 19 000 ідентифікованих дітей з окупованих Росією територій з моменту початку війни.

Йдеться також про неповнолітніх, яких вивезли на територію РФ.

Згідно з підрахунками незалежних експертів, загальна кількість значно більша.

Як відомо, російська влада цинічно бреше, що надає гуманітарну допомогу тим, хто бажає залишити Україну “добровільно”, і відкидає звинувачення у воєнних злочинах, як і офіційний Мінськ.

Дослідники з Єльського університету вирішили максимально детально вивчити роль режиму Лукашенка у скоєнні цього злочину проти українських дітей.

У масштабному звіті авторів дослідження йдеться про те, що неповнолітніх українців примусово вивозили із щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Понад 2000 дітей були перевезені до дитячого центру “Дубрава” в Мінській області Білорусі в період з вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини були доставлені в 12 інших установ.

Білорусь сприяла систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей… Федеральний уряд Росії та режим Білорусі співпрацюють, щоб координувати та фінансувати переміщення дітей з окупованої Росією України через Росію до Білорусі, – йдеться у звіті.

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