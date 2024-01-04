Лукашенко гарантував собі недоторканність та довічну охорону і привласнив держмайно
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Лукашенко гарантував собі недоторканність та довічну охорону і привласнив держмайно

Олександр Лукашенко
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Джерело:  online.ua

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко підтримав поправки до закону про президента і гарантував собі недоторканність, довічну охорону і право на державну нерухомість після полишення посту. 

Лукашенко гарантував собі додаткові заходи безпеки та недоторканність

Поправки передбачають приведення закону у відповідність з оновленою Конституцією і, серед іншого, визначають гарантії для президента і його сім'ї, зокрема після закінчення його повноважень.

Які привілеї гарантував собі Лукашенко

Зокрема, після припинення повноважень президент отримує право на:

  • статус делегата Всебілоруських народних зборів, а за його згодою - довічного члена Ради Республіки (не поширюється на президента, який припинив здійснення своїх повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки за станом здоров'я);

  • довічну державну охорону;

  • недоторканність, "не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв'язку зі здійсненням своїх президентських повноважень", не може бути затриманий або відданий під суд у зв'язку з цим; крім того, імунітетом володітимуть і члени його сім'ї;

  • недоторканність житлових та службових приміщень, транспорту, засобів зв'язку, іншого майна, документів експрезидента і його сім'ї;

  • колишнє "президентське" медичне обслуговування і транспортне обслуговування;

  • страховку життя та здоров’я за рахунок бюджетних коштів;

  • довічну щомісячну допомогу, що дорівнює заробітній платі чинного президента, встановленій законом;

  • отримання в дар державної нерухомісті, зокрема ділянки з розташованими на ній капітальними будівлями.

Крім того, нинішні поправки встановлюють, що президентом Білорусі може стати тільки громадянин, не молодший 40 років, який прожив у республіці щонайменше 20 років перед виборами і не мав посвідки на іноземне проживання.

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