У Білорусі почали раптову перевірку сил ППО з ЗРК С-400 та провели ротацію військових РФ

14 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка чергових сил з протиповітряної оборони. Також зафіксована ротація російських військових на аеродромі "Мозир".

Перевірка сил ППО та ВПС у Білорусі

Міноборони Білорусі повідомило, що підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ «висунулися в призначені райони» та «розпочали виконання бойових завдань».

Там додали, що задіяли зенітні ракетні комплекси С-300, С-400, маловисотні радіолокаційні комплекси Роса-РБ.

За словами міністерства, під час перевірки особовий склад повинен «виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей».

Ротація військових РФ на аеродромі Мозир

“Білоруський Гаюн” повідомляє, що 14 грудня з аеропорту «Гомель» до РФ відлетів військово-транспортний літак Ан-12 ВКС РФ

За інформацією моніторингового проєкту, борт привозив та відвозив російських військових.

Проведення ротацій військових контингентів, що є за межами своєї країни, є нормальною практикою. Варто однак наголосити, що російські військові на аеродромі «Боків» («Мозир») не мають жодного правового статусу (наприклад, військової бази, навчально-бойового центру та ін.). Поширити

За даними “Білоруського Гаюна”, загальна кількість російських військових, які можуть бути на аеродромі, становить до 300 осіб. Там припускають, що ротація торкнулася приблизно 80 осіб.

Наразі на аеродромі «Мозир» розгорнути щонайменше зенітний ракетний дивізіон, озброєний ЗРК С-300/400.