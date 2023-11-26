У Білорусі знову продовжили військові навчання

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 3 грудня.

Що відомо про військові навчання у Білорусі

Зазначається, що Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 25 і 26 листопада.

Навчання на полігонах продовжуються з 27 листопада й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 02.12;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 01.12;

полігон"Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 02.12;

полігон"Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 01.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 01.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 01.12;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 03.12;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 02.12;

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 83 тижні, - додає пресслужба. Поширити

Що відомо про співпрацю РФ та Білорусі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" помітила, що Білорусь знову продовжила сумісні з Росією військові навчання. Вони проходять на 8 полігонах.

Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі.

Також Росія активно працює з промисловістю Білорусі для нарощення виробництва снарядів.

Плани РФ щодо виробництва на 2024 рік – близько 2 100 000 боєприпасів. Але цю кількість без допомоги інших країн, де можна брати комплектуючі (в тому числі і порох) Російська Федерація не зможе зробити.

Для того, щоб відновити виробництво і нарощувати його, вони активно працюють з промисловістю Білорусі".

Як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.