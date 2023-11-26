В Беларуси снова продолжили военные учения

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 3 декабря.

Что известно о военных учениях в Беларуси

Отмечается, что Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 25 и 26 ноября.

Учения на полигонах продолжаются с 27 ноября и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 02.12;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 01.12;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 02.12;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 01.12;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 01.12;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.12;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 03.12;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 02.12;

Учения продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составляет 83 недели, – добавляет прессслужба. Поделиться

Что известно о сотрудничестве РФ и Белоруссии

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заметила, что Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на 8 полигонах.

Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.

Также Россия активно работает с промышленностью Белоруссии для наращивания производства снарядов.

Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) русская Федерация не сумеет сделать.

Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".

Как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.