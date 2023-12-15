В Беларуси начали внезапную проверку сил ПВО c ЗРК С-400 и провели ротацию военных РФ

14 декабря в Беларуси началась внезапная проверка очередных сил по противовоздушной обороне. Также зафиксирована ротация российских военных на аэродроме "Мозырь".

Проверка сил ПВО и ВВС в Беларуси

Минобороны Беларуси сообщило, что подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск «выдвинулись в назначенные районы» и «приступили к выполнению боевых задач».

Там добавили, что задействовали зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ".

По словам министерства, во время проверки личный состав должен «выполнять задачи по выявлению и условному уничтожению контрольных целей».

Ротация военных РФ на аэродроме Мозырь

"Беларускі Гаюн" сообщает, что 14 декабря из аэропорта "Гомель" в РФ улетел военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ

По информации мониторингового проекта, борт привозил и увозил российских военных.

Проведение ротаций военных контингентов, находящихся за пределами своей страны, является нормальной практикой. Следует однако подчеркнуть, что российские военные на аэродроме «Боков» («Мозырь») не имеют никакого правового статуса (например, военной базы, учебно-боевого центра и др.). Поделиться

По данным "Беларуского Гаюна", общее количество российских военных, которые могут быть на аэродроме, составляет до 300 человек. Там предполагают, что ротация затронула около 80 человек.

На аэродроме «Мозырь» развернуть по меньшей мере зенитный ракетный дивизион, вооруженный ЗРК С-300/400.