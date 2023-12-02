В Беларуси еще раз продолжили военные учения с солдатами РФ

Беларусь еще раз продолжила совместные с Вооруженными силами РФ военные учения. Теперь они продлятся по меньшей мере до 11 декабря.
Что известно о военных учениях в Беларуси
Отмечается, что Полигон "Доманово" продолжает работу без перерывов, а остальные на выходных 2 и 3 декабря.
Учения на полигонах продолжаются с 4 декабря и до:
227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 09.12;
полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 11.12;
полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 09.12;
полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.12;
212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 08.12;
230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 08.12;
174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 10.12;
полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.12;
Что известно о сотрудничестве РФ и Белоруссии
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" заметила, что Беларусь снова продолжила совместные с Россией военные учения. Они проходят на 8 полигонах.
Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.
Также Россия активно работает с промышленностью Белоруссии для наращивания производства снарядов.
Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) русская Федерация не сумеет сделать.
Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".
Как отмечают украинские военные, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.
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