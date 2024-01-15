Беларусь отправила своих военных на обучение в РФ

Белорусские военные пройдут учения на территории России, чтобы перенять опыт оккупантов в войне против Украины.

Что известно об обучении белорусских военных

Как сообщили в Минобороны Беларуси, на занятиях акцент будет сделан на опыт, приобретенный оккупантами РФ во время войны против Украины.

Там отметили, что по завершении учебы "белорусские военные как инструкторы по самым сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь".

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Напомним, Белоруссия помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже ВСУ докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.