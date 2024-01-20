Как Путин использует Беларусь в войне против Украины — ответ ГУР

Россия использует Беларусь для отвлечения украинских сил и создания дополнительных точек напряжения. Украинские войска отслеживают ситуацию.

Втянет ли Россия в войну Беларусь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил:

Путин использует белорусский фактор для отвлечения украинских сил, резервов, для создания каких-то дополнительных точек напряжения, но в привлечении непосредственно белорусской армии к агрессивной войне, захватнической войне против Украины, до сухопутных операций, собственно, Путин не дошел. И сейчас такой информации нет. Поделиться

Юсов отметил, что ситуация отслеживается, мониторится и изучается.

Ситуация в Беларуси

Напомним, что 15 января Минобороны Беларуси сообщило, что белорусские военные пройдут учения на территории России.

Во время учений планируется сделать акцент на опыте, полученном российскими войсками во время войны против Украины.

Также Беларусь собирается прописать в новой военной доктрине использование ядерного оружия, которое ей передала Россия.

Секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович заявлял, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси якобы призвано сдерживать агрессию со стороны Польши, являющейся членом НАТО.