У США розкрили деталі плану Путіна проти НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

У США розкрили деталі плану Путіна проти НАТО

Володимир Путін
Джерело:  ISW

Як попереджають американські аналітики, очільник Кремля Володимир Путін хоче представити в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокацію.

Путін підготував новий план проти країн НАТО

Згідно з даними Інституту вивчення війни, країна-агресорка уже розпочала інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.

Що важливо розуміти, навчання Альянсу Steadfast Defender 2024 стартують цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і неправдиво заявило, що навчання НАТО мають все більш провокаційний і агресивний характер. МЗС Росії стверджувало, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

Офіційна Москва продовжує брехати про те, що команда Володимира Путіна нібито постійно пропонувала Альянсу ініціативи з деескалації, закликала блок відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.

Влада РФ також активно поширює фейки про те, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією і характеризували такі навчання як "серію провокацій".

У НАТО вже закликають готуватися до тотальної війни з Росією

Як заявив 19 січня глава військового комітету НАТО Роб Бауер, цивільне населення на Заході повинно почати готуватися до "тотальної війни" з РФ.

Ми повинні усвідомити, що мир не є даністю, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з Росією. …Але дискусія набагато ширша. Йдеться також про промислову базу і про людей, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль, — наголосив топ-керівник блоку.

Окрім того, він публічно похвалив Швецію, яка місяць тому закликала своє населення готуватися до вторгнення РФ.

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