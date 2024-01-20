Як попереджають американські аналітики, очільник Кремля Володимир Путін хоче представити в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокацію.
Путін підготував новий план проти країн НАТО
Згідно з даними Інституту вивчення війни, країна-агресорка уже розпочала інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.
Що важливо розуміти, навчання Альянсу Steadfast Defender 2024 стартують цього тижня і триватимуть до травня 2024 р.
Офіційна Москва продовжує брехати про те, що команда Володимира Путіна нібито постійно пропонувала Альянсу ініціативи з деескалації, закликала блок відмовитися від провокаційних дій і перенесла російські військові навчання вглиб країни.
Влада РФ також активно поширює фейки про те, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією і характеризували такі навчання як "серію провокацій".
У НАТО вже закликають готуватися до тотальної війни з Росією
Як заявив 19 січня глава військового комітету НАТО Роб Бауер, цивільне населення на Заході повинно почати готуватися до "тотальної війни" з РФ.
Окрім того, він публічно похвалив Швецію, яка місяць тому закликала своє населення готуватися до вторгнення РФ.
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