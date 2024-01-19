Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс наступного вівторка, 23 січня, підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

НАТО анонсував великі інвестиції в закупівлю боєприпасів великого калібру

Як анонсували в Північноатлантичному Альянсі 19 січня, запланована угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди".

Деталей угоди в НАТО не розкривають, лише анонсувавши заяви генерального секретаря й директорки Агенції Альянсу з підтримки та постачання.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами.

Згідно із західними оцінками, України використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день. І вже в лютому минулого року генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває на конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.