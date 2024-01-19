Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс в следующий вторник, 23 января, подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

НАТО анонсировала крупные инвестиции в закупку боеприпасов большого калибра

Как анонсировали в Североатлантическом Альянсе 19 января, планируемое соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды".

Детали соглашения в НАТО не раскрывают, анонсировав заявления генерального секретаря и директора Агентства Альянса по поддержке и поставке.

После полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, предстали перед дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами.

Согласно западным оценкам, Украина использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день. И уже в феврале прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег, что Киев тратит снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.