В США раскрыли детали плана Путина против НАТО

Как предупреждают американские аналитики, глава Кремля Владимир Путин хочет представить в информационном пространстве масштабные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокацию.
Путин подготовил новый план против стран НАТО
Согласно данным Института изучения войны, страна-агрессорка уже начала информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокационные.
Что важно понимать, учения Альянса Steadfast Defender 2024 стартуют на этой неделе и продлятся до мая 2024 г.
Официальная Москва продолжает лгать, что команда Владимира Путина якобы постоянно предлагала Альянсу инициативы по деэскалации, призвала блок отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.
Власти РФ также активно распространяют фейки о том, что НАТО использует учения, чтобы "накрутить" и подстрекнуть страны Балтии готовиться к войне с Россией и характеризовали такие учения как "серию провокаций".
В НАТО уже призывают готовиться к тотальной войне с Россией
Как заявил 19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, гражданское население на Западе должно начать готовиться к "тотальной войне" с РФ.
Кроме того, он публично похвалил Швецию, месяц назад призвавшую свое население готовиться к вторжению РФ.
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