В США раскрыли детали плана Путина против НАТО

Как предупреждают американские аналитики, глава Кремля Владимир Путин хочет представить в информационном пространстве масштабные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокацию.

Путин подготовил новый план против стран НАТО

Согласно данным Института изучения войны, страна-агрессорка уже начала информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 как провокационные.

Что важно понимать, учения Альянса Steadfast Defender 2024 стартуют на этой неделе и продлятся до мая 2024 г.

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на первоначальное объявление о проведении учений Steadfast Defender в сентябре 2023 года и ложно заявило, что учения НАТО носят все более провокационный и агрессивный характер. МИД России утверждало, что НАТО продолжает "демонстрацию силы" на "пороге России". Поделиться

Официальная Москва продолжает лгать, что команда Владимира Путина якобы постоянно предлагала Альянсу инициативы по деэскалации, призвала блок отказаться от провокационных действий и перенесла российские военные учения вглубь страны.

Власти РФ также активно распространяют фейки о том, что НАТО использует учения, чтобы "накрутить" и подстрекнуть страны Балтии готовиться к войне с Россией и характеризовали такие учения как "серию провокаций".

В НАТО уже призывают готовиться к тотальной войне с Россией

Как заявил 19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, гражданское население на Западе должно начать готовиться к "тотальной войне" с РФ.

Мы должны осознать, что мир не есть данность, что мы живем в мире. Именно поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией. …Но дискуссия гораздо шире. Речь также идет о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль, — подчеркнул топ-руководитель блока. Поделиться

Кроме того, он публично похвалил Швецию, месяц назад призвавшую свое население готовиться к вторжению РФ.