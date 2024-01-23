Аналітики НАТО вказали на найефективнішу зброю Путіна у війні проти України та Заходу

Експерти з аналітичного центру Atlantic Council при Альянсі зазначають, що найбільш ефективною зброєю кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією.
Як Путін грає на страхах західних партнерів України
Автори матеріалу звертають увагу на успіхи українських військових у протистоянні Чорноморському флоту злочинної армії РФ у Чорномору морі, яких вдалось досягти завдяки рішучості західних партнерів у поставках Україні відповідних озброєнь.
На думку авторів матеріалу, дивовжні успіхи України у протистоянні РФ у Чорному морі можуть стати основою для подальших успіхів, зокрема, деокупації Криму.
Аналітики зазначають, що Україна має змогу згуртуватись і підготувати умови для подальшої поразки злочинної армії РФ.
Чому Захід має відмовитись від “червоних ліній” у питанні України
Аналітики підкреслюють, що від початку масштабного вторгнення окупаційної російської армїі в Україну наприкінці лютого 2022 року західні партнери обмежували і затягували поставки Києву критично важливих озброєнь, також обмежуючи здатність українських військових завдавати ударів у відповідь по території РФ.
Аналітики стверджують, що у 2024 році партнери України повинні зробити логічні висновки з подій на Чорному морі і застосувати їх для створення виграшної стратегії.
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