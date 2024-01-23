Аналітики НАТО вказали на найефективнішу зброю Путіна у війні проти України та Заходу

Експерти з аналітичного центру Atlantic Council при Альянсі зазначають, що найбільш ефективною зброєю кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна залишається страх окремих західних країн перед міфічною ескалацією.

Як Путін грає на страхах західних партнерів України

Автори матеріалу звертають увагу на успіхи українських військових у протистоянні Чорноморському флоту злочинної армії РФ у Чорномору морі, яких вдалось досягти завдяки рішучості західних партнерів у поставках Україні відповідних озброєнь.

Хоча 1000-кілометрова лінія фронту конфлікту майже не зрушилася за останні дванадцять місяців, події в інших місцях вказують на те, що військовий прорив все ще може бути реалістичною можливістю. Найбільш динамічні події війни у 2023 році відбувалися на Чорному морі. Попри відсутність власних військових кораблів, Україні вдалося змусити путінський флот відступити, - зазначають аналітики. Поширити

На думку авторів матеріалу, дивовжні успіхи України у протистоянні РФ у Чорному морі можуть стати основою для подальших успіхів, зокрема, деокупації Криму.

Аналітики зазначають, що Україна має змогу згуртуватись і підготувати умови для подальшої поразки злочинної армії РФ.

Мабуть, найбільше прогрес України на морі підтверджує марність російських загроз і повну дурість прагнення Заходу уникнути ескалації за всяку ціну. Кремлівські чиновники використовують загрозливі вирази, оскільки вважають, що Заходу не вистачає рішучості, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Чому Захід має відмовитись від “червоних ліній” у питанні України

Аналітики підкреслюють, що від початку масштабного вторгнення окупаційної російської армїі в Україну наприкінці лютого 2022 року західні партнери обмежували і затягували поставки Києву критично важливих озброєнь, також обмежуючи здатність українських військових завдавати ударів у відповідь по території РФ.

Протягом майже двох років західні лідери дозволяли Росії залякувати себе. Вони позбавили Україну зброї, необхідної для перемоги у війні, побоюючись спровокувати Путіна. Цей катастрофічний підхід лише продовжив військові дії і надав сміливості Кремлю. Тепер має бути до болю ясно, що ніщо не може спровокувати російську агресію з більшою ймовірністю, ніж триваюча слабкість Заходу, - зазначають автори публікації. Поширити

Аналітики стверджують, що у 2024 році партнери України повинні зробити логічні висновки з подій на Чорному морі і застосувати їх для створення виграшної стратегії.