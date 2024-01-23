У Литві назвали довгострокові плани Путіна за межами України

За інформацією глави Департаменту держбезпеки Литви Дарюса Яунішкіса, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін прагне довгстрокової конфронтації із країнами Заходу і частиною цього є прагнення захопити Україну.

Путін налаштовується на тривале протистояння із Заходом

Зазначається, що 23 січня, президент Литви Гітанас Науседа зібрав засідання Держради з питань національної оборони.

У рамках засідання керівники литовських спецслужб та розвідки доповіли стосовно ключових загроз країні, переважно через збройну та гібридну агресію з боку РФ.

За словами Дарюса Яунішкіса, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України залишатиметься ключовим фактором, що формуватиме порядок денний питань безпеки на території європейських країн.

При цьому керівник Департаменту держбезпеки Литви зазначив, що малоймовірно, що характер зброїної агресії РФ в Україні цього року зазнає змін. Скоріш за все, російські окупанти продовжуватимуть діяти за сценарієм минулого року.

Звичайно, ми не бачимо жодних передумов для заморожування конфлікту або вирішення, якогось бажання з боку Путіна, його адміністрації в цьому напрямку, — підкреслює Яунішкіс. Поширити

Він зазначив, що кремлівський диктатор не відмовився від прагнення знищити Україну і встановити абсолютний контроль над окупованими територіями.

Яунішкіс додав, що окрім цього Путін прагне зберігати конфронтацію із країнами Заходу у довгостроковій перспективі, застосовуючи широкий спектр інструментів.

Що відомо про спроби Кремля дестабілізувати ситуацію у Європі

Зокрема, глава Департаменту Держбезпеки зазначає, що серед іншого, це спроби впливу із метою підірвати підтримку України з боку західних партнерів за допомогою різних ІПСО та кібератак, ядерного шантажу та провокаційних інцидентів на території країн НАТО.

Звісно, потенційним важелем тиску залишається нелегальна міграція біля східних кордонів НАТО, це може використовувати як Росія, так і Білорусь, — зазначає очільник Служби безпеки Литви. Поширити

Він також не виключив, що Кремль посилюватиме тиск, намагаючись отримати якісь гарантії безпеки для Калінінградської області, яку росіяни вважають своїм слабким місцем.

І, звичайно, ми можемо припускати можливу агресивну риторику, саме через ситуацію з Калінінградською областю, — припускає Яунішкіс. Поширити

Він також вважає, що Росія, крім іншого, намагатиметься спонукати і підключати до процесу глобальний антизахідний настрій на півдні та формувати коаліцію.

Однак, за словами очільника спецслужби, негативно на глобальну безпеку Литви впливає не тільки Росія, а й конфлікт на Центральному Сході.