У Литві попередили про посилення Кремля через недостатню допомогу Україні від ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

У Литві попередили про посилення Кремля через недостатню допомогу Україні від ЄС

Габріелюс Ландсбергіс
Джерело:  LRT

На думку керівника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, країни ЄС грають на руку Кремлю, не надаючі України необхідних обсягів військової, фінансової та іншої допомоги. 

Що відомо про недостатню допомогу Україні з боку країн ЄС

Ландсбергіс підкреслив, що у багатьох країнах цього року мають пройти вибори, що знижує увагу цих партнерів України до розв’язаного Кремлем злочинного конфлікту.

Захід надає Україні військову і фінансову підтримку, щоб вона могла захистити себе. Попри те, що підтримка значна, наразі її достатньо для підтримки лінії фронту, але вона далека від стратегічної мети України - відвоювати території і збільшити свою міць після перемоги на полі бою. Не допомагаючи Україні достатньою мірою, ми посилюємо Кремль, - наголосив глава МЗС Литви.

Литва закликає ЄС до збільшення допомоги Україні

У той же час прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала країни ЄС збільшити допомогу Україні заради відновлення миру у Європі.

Євросоюз - це історія успіху з багатьма досягненнями, яка зробила особливий внесок у процвітання і стабільність, якими вже давно насолоджується Європа. На жаль, з війною Росії проти України і появою демократичного, заснованого на правилах світу цей період підійшов до кінця. Наше завдання - допомогти українцям перемогти, щоб у Європі відновився мир, а Україна повернула собі те, що в неї забрав агресор, - підкреслила Шимоніте.

Вона зазначила, що одним із ключових способів надати допомогу Україні є продовження тиску на країну-агресорку Росію та її поплічників за допомогою санкцій та використання заморожених активів на користь України.

Шимоніте також зазначила, що рішення Євроради, ухвалене наприкінці минулого року, про відкриття переговорів з Україною та Молдовою про членство в ЄС має величезне значення для цих країн.

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