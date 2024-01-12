У Литві попередили про посилення Кремля через недостатню допомогу Україні від ЄС

На думку керівника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, країни ЄС грають на руку Кремлю, не надаючі України необхідних обсягів військової, фінансової та іншої допомоги.

Що відомо про недостатню допомогу Україні з боку країн ЄС

Ландсбергіс підкреслив, що у багатьох країнах цього року мають пройти вибори, що знижує увагу цих партнерів України до розв’язаного Кремлем злочинного конфлікту.

Захід надає Україні військову і фінансову підтримку, щоб вона могла захистити себе. Попри те, що підтримка значна, наразі її достатньо для підтримки лінії фронту, але вона далека від стратегічної мети України - відвоювати території і збільшити свою міць після перемоги на полі бою. Не допомагаючи Україні достатньою мірою, ми посилюємо Кремль, - наголосив глава МЗС Литви. Поширити

Литва закликає ЄС до збільшення допомоги Україні

У той же час прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала країни ЄС збільшити допомогу Україні заради відновлення миру у Європі.

Євросоюз - це історія успіху з багатьма досягненнями, яка зробила особливий внесок у процвітання і стабільність, якими вже давно насолоджується Європа. На жаль, з війною Росії проти України і появою демократичного, заснованого на правилах світу цей період підійшов до кінця. Наше завдання - допомогти українцям перемогти, щоб у Європі відновився мир, а Україна повернула собі те, що в неї забрав агресор, - підкреслила Шимоніте. Поширити

Вона зазначила, що одним із ключових способів надати допомогу Україні є продовження тиску на країну-агресорку Росію та її поплічників за допомогою санкцій та використання заморожених активів на користь України.

Шимоніте також зазначила, що рішення Євроради, ухвалене наприкінці минулого року, про відкриття переговорів з Україною та Молдовою про членство в ЄС має величезне значення для цих країн.