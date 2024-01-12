У Литві попередили про посилення Кремля через недостатню допомогу Україні від ЄС

На думку керівника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, країни ЄС грають на руку Кремлю, не надаючі України необхідних обсягів військової, фінансової та іншої допомоги.
Що відомо про недостатню допомогу Україні з боку країн ЄС
Ландсбергіс підкреслив, що у багатьох країнах цього року мають пройти вибори, що знижує увагу цих партнерів України до розв’язаного Кремлем злочинного конфлікту.
Литва закликає ЄС до збільшення допомоги Україні
У той же час прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала країни ЄС збільшити допомогу Україні заради відновлення миру у Європі.
Вона зазначила, що одним із ключових способів надати допомогу Україні є продовження тиску на країну-агресорку Росію та її поплічників за допомогою санкцій та використання заморожених активів на користь України.
Шимоніте також зазначила, що рішення Євроради, ухвалене наприкінці минулого року, про відкриття переговорів з Україною та Молдовою про членство в ЄС має величезне значення для цих країн.
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