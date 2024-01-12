В Литве предупредили об усилении Кремля из-за недостаточной помощи Украине от ЕС

По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, страны ЕС играют на руку Кремлю, не предоставляя Украине необходимые объемы военной, финансовой и другой помощи.

Что известно о недостаточной помощи Украине со стороны стран ЕС

Ландсбергис подчеркнул, что во многих странах в этом году должны пройти выборы, что снижает внимание этих партнеров Украины к разрешенному Кремлем преступному конфликту.

Запад оказывает Украине военную и финансовую поддержку, чтобы она могла защитить себя. Несмотря на то, что поддержка значительна, ее достаточно для поддержки линии фронта, но она далека от стратегической цели Украины - отвоевать территории и увеличить свою мощь после победы на поле боя. Не помогая Украине в достаточной степени, мы усиливаем Кремль, - подчеркнул глава МИД Литвы. Поделиться

Литва призывает ЕС к увеличению помощи Украине

В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала страны ЕС увеличить помощь Украине ради восстановления мира в Европе.

Евросоюз – это история успеха со многими достижениями, внесшей особый вклад в процветание и стабильность, которыми уже давно наслаждается Европа. К сожалению, с войной России против Украины и появлением демократического, основанного на правилах мира, этот период подошел к концу. Наша задача – помочь украинцам победить, чтобы в Европе восстановился мир, а Украина вернула себе то, что у нее забрал агрессор, – подчеркнула Шимоните. Поделиться

Она отметила, что одним из ключевых способов оказать помощь Украине является продолжение давления на страну-агрессорку Россию и ее приспешников посредством санкций и использования замороженных активов в пользу Украины.

Шимоните также отметила, что решение Евросовета, принятое в конце прошлого года, об открытии переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС имеет огромное значение для этих стран.