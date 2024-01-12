В Литве предупредили об усилении Кремля из-за недостаточной помощи Украине от ЕС

По мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, страны ЕС играют на руку Кремлю, не предоставляя Украине необходимые объемы военной, финансовой и другой помощи.
Что известно о недостаточной помощи Украине со стороны стран ЕС
Ландсбергис подчеркнул, что во многих странах в этом году должны пройти выборы, что снижает внимание этих партнеров Украины к разрешенному Кремлем преступному конфликту.
Литва призывает ЕС к увеличению помощи Украине
В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала страны ЕС увеличить помощь Украине ради восстановления мира в Европе.
Она отметила, что одним из ключевых способов оказать помощь Украине является продолжение давления на страну-агрессорку Россию и ее приспешников посредством санкций и использования замороженных активов в пользу Украины.
Шимоните также отметила, что решение Евросовета, принятое в конце прошлого года, об открытии переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС имеет огромное значение для этих стран.
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