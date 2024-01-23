В Литве назвали долгосрочные планы Путина за пределами Украины

По информации главы Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится к долгосрочной конфронтации со странами Запада и частью этого является стремление захватить Украину.

Путин настраивается на длительное противостояние с Западом

Отмечается, что 23 января президент Литвы Гитанас Науседа собрал заседание Госсовета по вопросам национальной обороны.

В рамках заседания руководители литовских спецслужб и разведки доложили о ключевых угрозах стране, преимущественно из-за вооруженной и гибридной агрессии со стороны РФ.

По словам Дарюса Яунишкиса, развязанная Кремлем преступная война против Украины будет оставаться ключевым фактором, который будет формировать повестку дня вопросов безопасности на территории европейских стран.

При этом руководитель Департамента госбезопасности Литвы отметил, что маловероятно, что характер оружейной агрессии РФ в Украине в этом году претерпевает изменения. Скорее всего, российские оккупанты будут продолжать действовать по сценарию прошлого года.

Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или разрешения, какого-либо желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении, – подчеркивает Яунишкис. Поделиться

Он отметил, что кремлевский диктатор не отказался от стремления уничтожить Украину и установить абсолютный контроль над оккупированными территориями.

Яунишкис добавил, что, кроме этого, Путин стремится сохранять конфронтацию со странами Запада в долгосрочной перспективе, применяя широкий спектр инструментов.

Что известно о попытках Кремля дестабилизировать ситуацию в Европе

В частности, глава Департамента Госбезопасности отмечает, что среди прочего это попытки влияния с целью подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров с помощью различных ИПСО и кибератак, ядерного шантажа и провокационных инцидентов на территории стран НАТО.

Понятно, что потенциальным рычагом давления остается нелегальная миграция у восточных границ НАТО, это может использовать как Россия, так и Беларусь, - отмечает глава Службы безопасности Литвы. Поделиться

Он также не исключил, что Кремль будет ужесточать давление, пытаясь получить какие-то гарантии безопасности для Калининградской области, которую россияне считают своим слабым местом.

И, конечно, мы можем предполагать возможную агрессивную риторику именно из-за ситуации с Калининградской областью, - предполагает Яунишкис. Поделиться

Он также считает, что Россия помимо прочего будет пытаться побуждать и подключать к процессу глобальное антизападное настроение на юге и формировать коалицию.

Однако, по словам главы спецслужбы, негативно влияет на глобальную безопасность Литвы не только Россия, но и конфликт на Центральном Востоке.