Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що варто вірити погрозам Володимира Путіна атакувати країни НАТО.
Сікорський оцінив ймовірність війни НАТО з РФ
Радіо Свобода запитала Сікорського, скільки часу має ЄС для підготовки до відбиття потенційної атаки РФ.
Глава МЗС Польщі сказав, що не хоче спекулювати.
Сікорський наголосив, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом на Землі, тож Росії краще не намагатися, бо вона програє.
У НАТО закликають готуватися до війни з РФ
Раніше 17 січня очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що Захід має готуватися до епохи, коли у будь-який момент може статися що завгодно, включно з війною.
Також він зазначив, що НАТО потрібна трансформація.
19 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що схильний довіряти думкам експертів, які допускають ймовірність початку війни у найближчі п'ять або вісім років.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-