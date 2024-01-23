Сікорський оцінив ймовірність війни НАТО з РФ

Радіо Свобода запитала Сікорського, скільки часу має ЄС для підготовки до відбиття потенційної атаки РФ.

Глава МЗС Польщі сказав, що не хоче спекулювати.

Але коли президент Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, боюся, що йому варто вірити. І тому треба готуватися. Поширити

Сікорський наголосив, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом на Землі, тож Росії краще не намагатися, бо вона програє.

Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже — ні. Але Україні потрібно допомогти відновити її територію, і потрібно знайти шляхи, як це зробити вчасно. Тому що час має значення. Поширити

У НАТО закликають готуватися до війни з РФ

Раніше 17 січня очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав, що Захід має готуватися до епохи, коли у будь-який момент може статися що завгодно, включно з війною.

Також він зазначив, що НАТО потрібна трансформація.

19 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що схильний довіряти думкам експертів, які допускають ймовірність початку війни у найближчі п'ять або вісім років.