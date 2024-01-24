Чи здатний Путін воювати із країнами ЄС — відповідь ексглави розвідки України

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, у кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не має ресурсів для підтримки бойових дій на території європейських країн одночасно із веденням злочинної війни проти України.
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Зокрема, Кондратюк прокоментував численні заяви про те, що наступними жертвами кремлівської збройної агресії можуть стати країни Балтії або Молдова.
Він підкреслив, що світовій спільноті треба розуміти, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін є терористом номер один у світі.
Коли Путін прийняв рішення про напад на Україну
Кондратюк підкреслив, що кремлівський диктатор прийняв рішення про напад на Україну ще у 2004 році.
За його словами, сьогодні з тих російських агентів залишилось в Украні набагато менше.
Кондратюк зауважив, що у 2014 році росіяни вербували також людей в Україні "за політичними речами", бо був політичний розкол в країні. Але коли почалася війна, багато тих агентів відмовились співпрацювати.
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