Чи здатний Путін воювати із країнами ЄС — відповідь ексглави розвідки України

На думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка, у кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не має ресурсів для підтримки бойових дій на території європейських країн одночасно із веденням злочинної війни проти України.

Чому важливо відрізняти божевільні бажання і заяви Путіна від реальних можливостей

Зокрема, Кондратюк прокоментував численні заяви про те, що наступними жертвами кремлівської збройної агресії можуть стати країни Балтії або Молдова.

Путін якби міг, то пішов би ще далі. Тобто те, що він хоче, і те, що він може – це різні речі. І сьогодні нам треба оцінювати його спроможності з того, як реалізовує те, що хоче. Сьогодні ці спроможності обмежені завдяки не лише героїзму наших воїнів, хоча це першочергово, а й підтримці Заходу, - зазначає ексглава Служби зовнішньої розвідки. Поширити

Він підкреслив, що світовій спільноті треба розуміти, що наразі кремлівський диктатор Володимир Путін є терористом номер один у світі.

Коли Путін прийняв рішення про напад на Україну

Кондратюк підкреслив, що кремлівський диктатор прийняв рішення про напад на Україну ще у 2004 році.

Мені здається, це був 2004 рік, Помаранчева революція. І коли Україна відверто сказала, що наш курс - до Європейського Союзу, до НАТО, що ми обираємо самі свій шлях, тоді Путін, розуміючи, що вже під ризиком всі його можливості, віддав команду готувати цю "операцію". І тоді тисячами були заслані до нас російській агенти, як Безлєр і решта "сплячих" по різних містах. І почалися готуватись Генеральним штабом (РФ) ці операції, - зазначає колишній керівник розвідки. Поширити

За його словами, сьогодні з тих російських агентів залишилось в Украні набагато менше.

Кондратюк зауважив, що у 2014 році росіяни вербували також людей в Україні "за політичними речами", бо був політичний розкол в країні. Але коли почалася війна, багато тих агентів відмовились співпрацювати.