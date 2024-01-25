Яку проблему РФ треба вирішити Путіну до президентських виборів — британська розвідка

Війна проти України та скорочення витрат на житлово-комунальне господарство призвели до масових відключень тепла та електрики на території Росії в умовах зими. Саме це завдання стоїть перед Путіним до президентських виборів у березні.

Великий комунальник. Путін повинен “розібратися” з російським ЖКГ

Ще до виборів президента у березні цього року є масштабна проблема в Росії, яку треба вирішити Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (Twitter).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/UrKAtu1Vea #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/D2eNukIkwv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 25, 2024

За останні місяці в 16 населених пунктах Росії відбулися збої в опаленні. Ці збої в умовах мінусової температури ускладнюють проблему, яка переслідувала російські міста та селища протягом десятиліть, але, ймовірно, стала ще гострішою через російську політику воєнного часу.

За даними британської розвідки, Росія завжди віддавала пріоритет військовим витратам на реінвестування в громадську інфраструктуру, особливо після вторгнення в Україну в 2022 році. Багатьом регіональним урядам було запропоновано взяти на себе тягар проблем при скороченні асигнувань із Москви, що призвело до падіння витрат на технічне обслуговування.

Крім того, мобілізація, ймовірно, призвела до нестачі робочої сили у всіх галузях, включаючи кваліфікованих інженерів-теплотехніків та сантехніків, йдеться у повідомленні.

Путін доручив міністру з надзвичайних ситуацій Олександру Куренкову забезпечити постачання мешканців теплом та електрикою. Вирішення цієї проблеми, ймовірно, є ключовим завданням Путіна напередодні майбутніх президентських виборів у Росії, – зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Жителі Росії взимку не мають опалення

Зима 2023-2024 почалася для багатьох жителів Росії із комунального колапсу. Буквально з 1 грудня по всій території РФ стали фіксувати аварії, пов'язані з поривами труб тепло- та водопостачання. Кількість будинків, що залишилися без води та опалення, стала одним із найбільших за останні кілька десятиліть.

Колапс торкнувся і центральної Росії, де сотні будинків залишилися без опалення під час морозу.

При цьому російська влада не збирається збільшувати витрати на ЖКГ, навпаки – їх скорочують вдвічі. Тоді як військовий бюджет для продовження загарбницької війни проти України зростає.