Путін посилює тиск на Україну напередодні виборів — президент Чехії
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін посилює тиск на Україну напередодні виборів — президент Чехії

Петр Павел
Джерело:  online.ua

За словами президента Чехії Петра Павела, злочинне військово-політичне керівництво РФ посилює тиск на Україну напередодні президентських виборів у власній країні. 

Путін намагається продемонструвати хоч якісь перемоги в Україні перед виборами

Павел у коментарі журналістам видання České noviny закликає реалістично дивитись на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Росія безумовно не простий і не слабкий противник. Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу, - зазначає президент Чехії.

Окрім цього він назвав занадто зарозумілою заяву глави МЗС країни-агресорки Кирила Лаврова про те, що Кремль може піти на переговори за умови зміни політичного керівництва в Україні.

Країна, яка вторгається у свого суверенного сусіда, окупує частину його території на два роки, руйнує більшу частину його інфраструктури, вбиває десятки тисяч своїх людей, заявляє, що готова вести переговори, якщо позбудеться свого керівництва, законно обраного за демократичних умов, - питається президент Чехії.

Павел прогнозує, що злочинна російська армія посилюватиме тиск на фронті в Україні, оскільки кремлівське керівництво прагне здобуття хоч якихось перемог перед президентськими виборами.

Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат, - зазначає чеський лідер.

Він підкреслив, що метою має бути не зменшення військової підтримки України, а протидія думці кремлівського диктатора Володимира Путіна, що продовженння війни виснажить підтримку Києва з боку західних партнерів.

Тому Павел вважає, що важливо допомогти Україні досягти максимально можливого результату.

А коли ситуація дійде до того, що жодна зі сторін не зможе домогтися подальших результатів, тоді можна буде чинити тиск, щоб якісь переговори відбулися. Але поки що жодна зі сторін не думає, що опиниться в такій ситуації, - додає Павел.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики НАТО вказали на найефективнішу зброю Путіна у війні проти України та Заходу
Володимир Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава МЗС Польщі закликав вірити погрозам Путіна атакувати НАТО
Радослав Сікорський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи здатний Путін воювати із країнами ЄС — відповідь ексглави розвідки України
Володимир Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм