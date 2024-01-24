Путін посилює тиск на Україну напередодні виборів — президент Чехії

За словами президента Чехії Петра Павела, злочинне військово-політичне керівництво РФ посилює тиск на Україну напередодні президентських виборів у власній країні.
Путін намагається продемонструвати хоч якісь перемоги в Україні перед виборами
Павел у коментарі журналістам видання České noviny закликає реалістично дивитись на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
Окрім цього він назвав занадто зарозумілою заяву глави МЗС країни-агресорки Кирила Лаврова про те, що Кремль може піти на переговори за умови зміни політичного керівництва в Україні.
Павел прогнозує, що злочинна російська армія посилюватиме тиск на фронті в Україні, оскільки кремлівське керівництво прагне здобуття хоч якихось перемог перед президентськими виборами.
Він підкреслив, що метою має бути не зменшення військової підтримки України, а протидія думці кремлівського диктатора Володимира Путіна, що продовженння війни виснажить підтримку Києва з боку західних партнерів.
Тому Павел вважає, що важливо допомогти Україні досягти максимально можливого результату.
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