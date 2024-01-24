Путін посилює тиск на Україну напередодні виборів — президент Чехії

За словами президента Чехії Петра Павела, злочинне військово-політичне керівництво РФ посилює тиск на Україну напередодні президентських виборів у власній країні.

Путін намагається продемонструвати хоч якісь перемоги в Україні перед виборами

Павел у коментарі журналістам видання České noviny закликає реалістично дивитись на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Росія безумовно не простий і не слабкий противник. Росія поводиться агресивно, неосвічено. Ми маємо спробувати змусити Україну зіграти найкращий результат і за можливості зберегти підтримку демократичного світу, - зазначає президент Чехії. Поширити

Окрім цього він назвав занадто зарозумілою заяву глави МЗС країни-агресорки Кирила Лаврова про те, що Кремль може піти на переговори за умови зміни політичного керівництва в Україні.

Країна, яка вторгається у свого суверенного сусіда, окупує частину його території на два роки, руйнує більшу частину його інфраструктури, вбиває десятки тисяч своїх людей, заявляє, що готова вести переговори, якщо позбудеться свого керівництва, законно обраного за демократичних умов, - питається президент Чехії. Поширити

Павел прогнозує, що злочинна російська армія посилюватиме тиск на фронті в Україні, оскільки кремлівське керівництво прагне здобуття хоч якихось перемог перед президентськими виборами.

Навіть якщо не можна очікувати, що у президента Володимира Путіна з'явиться на виборах серйозний суперник, який може йому загрожувати, йому теж необхідно продемонструвати виборцям рішучість і результат, що принесе Україні більше втрат, - зазначає чеський лідер. Поширити

Він підкреслив, що метою має бути не зменшення військової підтримки України, а протидія думці кремлівського диктатора Володимира Путіна, що продовженння війни виснажить підтримку Києва з боку західних партнерів.

Тому Павел вважає, що важливо допомогти Україні досягти максимально можливого результату.