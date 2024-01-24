Путин усиливает давление на Украину накануне выборов — президент Чехии

По словам президента Чехии Петра Павела, преступное военно-политическое руководство РФ усиливает давление на Украину в преддверии президентских выборов в собственной стране.

Путин пытается продемонстрировать хоть какие-то победы в Украине перед выборами

Павел в комментарии журналистам газеты České noviny призывает реалистично смотреть на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Россия определенно не простой и не слабый противник. Россия ведет себя агрессивно, необразованно. Мы должны попытаться заставить Украину сыграть лучший результат и при возможности сохранить поддержку демократического мира, - отмечает президент Чехии. Поделиться

Кроме этого он назвал слишком высокомерным заявление главы МИД страны-агрессорки Кирилла Лаврова о том, что Кремль может пойти на переговоры при смене политического руководства в Украине.

Вторгающаяся у своего суверенного соседа страна оккупирует часть его территории на два года, разрушает большую часть его инфраструктуры, убивает десятки тысяч своих людей, заявляет, что готова вести переговоры, если лишится своего руководства, законно избранного в демократических условиях, - спрашивает президент Чехии. Поделиться

Павел прогнозирует, что преступная российская армия будет усиливать давление на фронте в Украине, поскольку кремлевское руководство стремится одержать хоть какие-то победы перед президентскими выборами.

Даже если нельзя ожидать, что у президента Владимира Путина появится на выборах серьезный соперник, который может ему угрожать, ему тоже необходимо продемонстрировать избирателям решительность и результат, что принесет Украине больше потерь», – отмечает чешский лидер. Поделиться

Он подчеркнул, что целью должно быть не уменьшение военной поддержки Украины, а противодействие мнению кремлевского диктатора Владимира Путина, что продолжение войны истощает поддержку Киева со стороны западных партнеров.

Поэтому Павел считает, что важно помочь Украине добиться максимально возможного результата.