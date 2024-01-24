Путин усиливает давление на Украину накануне выборов — президент Чехии

По словам президента Чехии Петра Павела, преступное военно-политическое руководство РФ усиливает давление на Украину в преддверии президентских выборов в собственной стране.
Путин пытается продемонстрировать хоть какие-то победы в Украине перед выборами
Павел в комментарии журналистам газеты České noviny призывает реалистично смотреть на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Кроме этого он назвал слишком высокомерным заявление главы МИД страны-агрессорки Кирилла Лаврова о том, что Кремль может пойти на переговоры при смене политического руководства в Украине.
Павел прогнозирует, что преступная российская армия будет усиливать давление на фронте в Украине, поскольку кремлевское руководство стремится одержать хоть какие-то победы перед президентскими выборами.
Он подчеркнул, что целью должно быть не уменьшение военной поддержки Украины, а противодействие мнению кремлевского диктатора Владимира Путина, что продолжение войны истощает поддержку Киева со стороны западных партнеров.
Поэтому Павел считает, что важно помочь Украине добиться максимально возможного результата.
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