Росіяни на окупованій Донеччині роздають гуманітарку в обмін на партійні квитки

Окупанти РФ вимінють гуманітарку на партквитки "Єдиної Росії"

Зазначається, що окупанти спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Владіміра Путіна.

Це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях, - йдеться у повідомленні. Поширити

Псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.

Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, , а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.