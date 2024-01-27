Росіяни на окупованій Донеччині роздають гуманітарку в обмін на партійні квитки
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни на окупованій Донеччині роздають гуманітарку в обмін на партійні квитки

Партквиток
Джерело:  ЦНС

Російські окупанти обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток Путінської партії "Єдина Росія".

Окупанти РФ вимінють гуманітарку на партквитки "Єдиної Росії"

Зазначається, що окупанти спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.

Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Владіміра Путіна.

Це необхідно для "виборів президента РФ", адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях, - йдеться у повідомленні.

Псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.

Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, , а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Пропагандист Кремля Скотт Ріттер прибув на окуповані території перед "виборами" Путіна
Скотт Ріттер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін посилює тиск на Україну напередодні виборів — президент Чехії
Петр Павел
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Яку проблему РФ треба вирішити Путіну до президентських виборів — британська розвідка
Ministry of Defence
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим