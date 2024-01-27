Росіяни на окупованій Донеччині роздають гуманітарку в обмін на партійні квитки

Російські окупанти обіцяють гуманітарну допомогу пенсіонерам в обмін на партійний квиток Путінської партії "Єдина Росія".
Окупанти РФ вимінють гуманітарку на партквитки "Єдиної Росії"
Зазначається, що окупанти спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.
Зокрема, завдяки пенсіонерам окупаційна адміністрація планує набрати людей до партії Владіміра Путіна.
Псевдовибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях
8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти РФ.
Перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, , а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.
За рішенням російської ЦВК, вибори президента у Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести і на тимчасово окупованих територіях України.
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