Росія, на тлі майбутніх псевдовиборів президента, відправила на тимчасово окуповані території України пропагандистів. Зокрема, серед них Скотт Ріттер.

РФ відправляє пропагандистів на окуповані території

Як пише ЦНС, на тимчасово окуповані території Херсонської області з задачею дискредитувати Україну та союзників прибув пропагандист Скотт Ріттер.

Його у 2011 році американський суд визнав винним у педофілії. Зокрема під час гастролей його супроводжуватимуть співробітники ГРУ Росії.

Водночас окупаційна адміністрація отримала списки "лояльних журналістів", яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись, — додає пресслужба. Поширити

Що відомо про вибори президента в РФ

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні — з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.