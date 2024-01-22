Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированные территории Украины — ЦНС

Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированные территории Украины

Беларусь продолжает враждебную политику в отношении Украины и готовится интегрировать свой бизнес на временно оккупированных территориях, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что до 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону. Он фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий Украины и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.

Таким образом, фактически соседнее государство в очередной раз поддержало оккупацию суверенной страны и нарушило международное право, — добавили в ЦНС. Поделиться

Участие Беларуси в войне РФ против Украины

Беларусь с первых дней поддержала войну против Украины, разрешила российским войскам вторгнуться со своей территории, а также публично оскорбляла украинские власти.

Однако недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.

Также Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины изъятое имущество белорусской компании на сумму более 61 млн. долларов.