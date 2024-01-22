Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированные территории Украины — ЦНС

Власти Беларуси хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.
Беларусь хочет интегрировать свой бизнес на оккупированные территории Украины
Отмечается, что до 1 июля Беларусь планирует открыть консульство в Ростове-на-Дону. Он фактически будет обслуживать жителей временно оккупированных территорий Украины и помогать белорусскому бизнесу налаживать связи с захваченными Россией регионами.
Участие Беларуси в войне РФ против Украины
Беларусь с первых дней поддержала войну против Украины, разрешила российским войскам вторгнуться со своей территории, а также публично оскорбляла украинские власти.
Однако недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось полностью привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Но украинские военные отслеживают это.
Также Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины изъятое имущество белорусской компании на сумму более 61 млн. долларов.
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