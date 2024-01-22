Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на окуповані території України — ЦНС
Категорія
Світ
Дата публікації

Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на окуповані території України — ЦНС

Білорусь
Джерело:  ЦНС

Влада Білорусі хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на окуповані території України

Білорусь продовжує ворожу політику щодо України і готується інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство в Ростові-на-Дону. Воно фактично обслуговуватиме мешканців тимчасово окупованих територій України та допомагатиме білоруському бізнесу налагоджувати зв'язки із захопленими Росією регіонами.

Таким чином, фактично, сусідня держава вкотре підтримала окупацію суверенної країни та порушила міжнародне право, — додали в ЦНС.

Участь Білорусі у війні РФ проти України

Білорусь із перших днів підтримала війну проти України, дозволила російським військам вторгнутися зі своєї території, а також публічно ображала українську владу.

Однак нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.

Також Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України вилучене майно білоруської компанії на суму понад 61 млн доларів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Білорусь вперше пропише правила використання ядерної зброї у військовій доктрині
ядерна зброя
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Навіщо Білорусь внесла ядерну зброю у військову стратегію — думка експертів
ядерна зброя
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як Путін використовує Білорусь у війні проти України — відповідь ГУР
Андрій Юсов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм