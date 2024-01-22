Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на окуповані території України — ЦНС

Влада Білорусі хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.
Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на окуповані території України
Зазначається, що до 1 липня Білорусь планує відкрити консульство в Ростові-на-Дону. Воно фактично обслуговуватиме мешканців тимчасово окупованих територій України та допомагатиме білоруському бізнесу налагоджувати зв'язки із захопленими Росією регіонами.
Участь Білорусі у війні РФ проти України
Білорусь із перших днів підтримала війну проти України, дозволила російським військам вторгнутися зі своєї території, а також публічно ображала українську владу.
Однак нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося цілком залучити білоруську армії до війни проти України. Але українські військові відстежують це.
Також Державне бюро розслідувань передало Збройним силам України вилучене майно білоруської компанії на суму понад 61 млн доларів.
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