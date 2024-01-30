Россияне на оккупированных территориях запрещают медикам пользоваться соцсетями

Армия РФ несет значительные потери на Мелитопольском направлении, пытаясь наступать вблизи Работино. В связи с этим гражданские больницы на ТОТ Запорожской области переполнены российскими военными.

Российские оккупанты запрещают заходить в соцсети медперсоналу больниц

Российские спецслужбы опасаются утечки информации об актуальном положении дел на ВОТ и вводят ряд новых ограничений.

Об этом пишет Центр национального сопротивления в Facebook.

Так, на этой неделе гражданскому персоналу больниц было подписано распоряжение о запрете использования такого рода сервисов: YouTube, Facebook, Instagram и VPN.

За нарушение таких ограничений угрожают увольнением и привлечением к ответственности непосредственного руководителя. Поделиться

Еще одна причина такого запрета – максимально выделить персонал из независимого от оккупантов информационного пространства. Оккупационные администрации видят значительную угрозу для своего существования в условиях отсутствия тотального контроля над тем из каких источников населения на данной территории получает информацию.

РФ ужесточает меры безопасности в оккупированном Крыму

Как отмечается, особое внимание уделяется защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгаром и Крымским полуостровоми.

Это направление обеспечивает поддержку группировки войск на оккупированной территории Крыма и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.