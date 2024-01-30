Росіяни на окупованих територіях забороняють медикам користуватися соцмережами

Армія РФ зазнають значних втрат на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на ТОТ Запорізької області переповнені російськими військовими.

Російські окупанти забороняють заходити до соцмереж медперсоналу лікарень

Російські спецслужби побоюються витоку інформації на ТОТ про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень.

Про це пише Центр національного спротиву у Facebook.

Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN.

За порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника. Поширити

Ще одна причина такої заборони – максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору. Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію.

РФ посилює заходи безпеки в окупованому Криму

Як зазначається, особливу увагу приділяють захисту автомобільного та залізничного мостів між Чонгаром та Кримським півостровом.

Даний напрямок забезпечує підтримку угрупування військ на окупованій території Криму та тилове забезпечення угруповань на Херсонському та Запорізькому напрямках.