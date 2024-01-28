Колишні окупанти викладатимуть військову підготовку та історію у школах РФ

Росія активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин вже не можуть брати участі у війні проти України, ставати педагогами у російських школах. Ветерани-окупанти будуть викладати початкову військову підготовку, історію та фізкультуру.

З окупантів – у вчителі російських шкіл

В декількох регіонах РФ у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

Жодних обмежень немає, це можуть бути учасники будь-яких формувань, в тому числі ПВК. Також не важливо, якою була первинна освіта майбутніх “педагогів”. Після проходження навчання вони отримають право стати шкільним вчителем. Поширити

Зокрема, російські військові, які найближчим часом завершать перенавчання на педагогів в рамках програми міністерства освіти РФ стануть викладачами уроків історії, фізкультури та основ безпеки життєдіяльності. Окремо вони проводитимуть заходи у рамках початкової військової підготовки (НВП).

У школах таким вчителям рекомендують проводити уроки у військовій формі та демонструвати військове спорядження та амуніцію. Поширити

Також наголошується на тому, що на особистому прикладі вони повинні проводити національно-патріотичне виховання молоді, агітувати їх пов’язувати свою подальшу долю із силовими структурами.

А у зв’язку із наближенням “виборів президента” РФ вони також мають проводити опосередковану агітацію в інтересах правлячої партії “Єдіная Расія” та кремлівського диктатора Володимира Путіна. Поширити

Не виключено, що таких “педагогів” будуть також відряджати на ТОТ України для посилення пропагандистського впливу та мілітаризації української молоді. Варто звернути увагу також на той фактор, що ці вчорашні військові можуть страждати на розлади психіки, а їх допускатимуть до роботи з дітьми.

Як РФ вербує іноземних студентів до своєї армії

Як пише ЦНС, навколо московських вишів у яких навчають іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби. Куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземцям в акліматизації розповідають їм про фінансове забезпечення у Збройних силах Росії.

Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю, – пише пресслужба. Поширити

Зокрема інколи можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів.