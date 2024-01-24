РФ вербує найманців з Малайзії на війну проти України — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вербує найманців з Малайзії на війну проти України — ЦНС

Армія
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України.

Найманців з Малайзії завербували до російської армії

Як зазначили в ЦНС, росіяни продовжують збирати найманців по всіх країнах світу для продовження загарбницької політики.

Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці". Наразі бойовики перебувають на полігоні.

У ЦНС зазначили, що також в складі Збройних сил РФ неодноразово були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби й представники інших країн, де формально заборонено займатись найманством.

Полонений найманець із Сомалі пожалівся на армію РФ

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Він каже, що в Сомалі не можна знайти нормальну роботу, тому кожна людина там мріє виїхати закордон, щоб допомогти сім'ї.

Я приїхав до Росії 8 серпня за туристичною візою. Один мій друг із Сомалі розповів мені, що в Росії можна знайти хорошу роботу. Так, я приїхав за туристичною візою і я знаю, що це незаконно. Але це був єдиний шлях знайти роботу. Чому Росія? Тому що це найлегший шлях, це країна, яка приймає сомалійців. Інші країни, країни Європи не приймають людей з сомалійськими паспортами.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

Українські солдати взяли мене в полон. Я нічого не знав про війну. Я — проста людина, яка приїхала з іншої країни заробляти на життя для своєї сім'ї в Сомалі. Я нічого не знаю про стратегічні речі на війні: як сховатися, як воювати, як працювати зі зброєю, як робити будь-що.

Найманець каже, що російські командири виділяли їм лише одну годину для тренувань — як сховатися за стіною, як заряджати-розряджати зброю, як вставляти магазин.

Мухаммад Аділь каже, що йому обіцяли російський паспорт і гроші, але він не запитав, коли їх отримає. Тепер він розповідає, що хотів би повернути час назад і залишитися в Сомалі.

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