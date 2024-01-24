РФ вербует наемников из Малайзии на войну против Украины - ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области были отмечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Наемников из Малайзии завербовали в русскую армию

Как отметили в ЦНС, россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики.

Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы". В настоящее время боевики находятся на полигоне.

В ЦНС отметили, что также в составе Вооруженных сил РФ неоднократно были отмечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы и представители других стран, где формально запрещено заниматься наемством.

Пленный наемник из Сомали пожаловался на армию РФ

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Он говорит, что в Сомали нельзя найти нормальную работу, поэтому каждый человек там мечтает уехать за границу, чтобы помочь семье.

Я приехал в Россию 8 августа за туристической визой. Один мой друг из Сомали рассказал мне, что в России можно найти хорошую работу. Да, я приехал за туристической визой и я знаю, что это незаконно. Но это был единственный путь найти работу. Почему Россия? Потому что это самый легкий путь, это страна, принимающая сомалийцев. Другие страны, страны Европы, не принимают людей с сомалийскими паспортами. Поделиться

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.

Украинские солдаты взяли меня в плен. Я ничего не знал о войне. Я простой человек, который приехал из другой страны зарабатывать на жизнь для своей семьи в Сомали. Я ничего не знаю о стратегических вещах на войне: как спрятаться, как воевать, как работать с оружием, как делать что угодно. Поделиться

Наемник говорит, что российские командиры выделяли им всего один час для тренировок — как спрятаться за стеной, как заряжать оружие, как вставлять магазин.

Мухаммад Адиль говорит, что ему обещали российский паспорт и деньги, но он не спросил, когда их получит. Теперь он рассказывает, что хотел бы повернуть время вспять и остаться в Сомали.