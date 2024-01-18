Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Почему пленный сомалиец присоединился к армии РФ

Пленный наемник рассказывает, что его зовут Мухаммад Адиль, он из Сомали и ему 28 лет. В Сомали выучил английский на компьютерных курсах. Дома у него остались родители, сестры, жена и дочь.

Он говорит, что в Сомали нельзя найти нормальную работу, поэтому каждый человек там мечтает уехать за границу, чтобы помочь семье.

Я приехал в Россию 8 августа по туристической визе. Один мой друг из Сомали рассказал мне, что в России можно найти хорошую работу. Да, я приехал по туристической визе и я знаю, что это незаконно. Но это был единственный путь найти работу. Почему Россия? Потому что это самый легкий путь, это страна, принимающая сомалийцев. Другие страны, страны Европы, не принимают людей с сомалийскими паспортами. Поделиться

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой на территории Украины.

Украинские солдаты взяли меня в плен. Я ничего не знал о войне. Я простой человек, который приехал из другой страны зарабатывать на жизнь для своей семьи в Сомали. Я ничего не знаю о стратегических вещах на войне: как спрятаться, как воевать, как работать с оружием, как делать что угодно. Поделиться

Пребывание в российской армии

Наемник говорит, что российские командиры выделяли им всего один час для тренировок — как спрятаться за стеной, как заряжать оружие, как вставлять магазин.

Я был в группе с пятью людьми с тех пор, как они нас привезли в Украину. Они сказали, что мы в Украине… я спросил, что я делаю здесь. Никто мне так и не ответил. Никто мне ничего не объяснил, что делать… Но как только мне сказали, что я в Украине, я понял, что попал в беду, в которую мне не стоило попадать. Поделиться

Мухаммад Адиль говорит, что ему обещали российский паспорт и деньги, но он не спросил, когда их получит. Теперь он рассказывает, что хотел бы повернуть время вспять и остаться в Сомали.