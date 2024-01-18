Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Почему пленный сомалиец присоединился к армии РФ
Пленный наемник рассказывает, что его зовут Мухаммад Адиль, он из Сомали и ему 28 лет. В Сомали выучил английский на компьютерных курсах. Дома у него остались родители, сестры, жена и дочь.
Он говорит, что в Сомали нельзя найти нормальную работу, поэтому каждый человек там мечтает уехать за границу, чтобы помочь семье.
Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой на территории Украины.
Пребывание в российской армии
Наемник говорит, что российские командиры выделяли им всего один час для тренировок — как спрятаться за стеной, как заряжать оружие, как вставлять магазин.
Мухаммад Адиль говорит, что ему обещали российский паспорт и деньги, но он не спросил, когда их получит. Теперь он рассказывает, что хотел бы повернуть время вспять и остаться в Сомали.
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