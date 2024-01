Пленный наемник из Сомали: Россия обманула и отправила насмерть. Эксклюзив

Как сомалиец попал в Россию

Представьтесь, кто вы и откуда?

Меня зовут Мухаммед Адиль. Я из Сомали, мне 28 лет. Я учился на компьютерных курсах в Сомали. Там я выучил английский. У меня есть отец, мать, две сестры, жена и маленькая дочь.

Все знают такую страну в Восточной Африке, как Сомали, столица которой — Могадишо. Это хорошая страна, но управляющие ею люди вовлечены в большие коррупционные схемы. Они не беспокоятся о людях этой страны. Поэтому вы не сможете там найти хорошую работу, иметь хорошую жизнь или будущее. Поэтому каждый человек в Сомали мечтает уехать заграницу, чтобы помочь семье.

Как вы попали в Россию?

Я приехал в Россию 8 августа по туристической визе. Один мой друг из Сомали рассказал мне, что в России можно найти хорошую работу. Да, я приехал по туристической визе и я знаю, что это незаконно. Но это был единственный путь найти работу.

Почему Россия? Потому что это самый легкий путь, это страна, принимающая сомалийцев. Другие страны, страны Европы, не принимают людей с сомалийскими паспортами.

Когда я попал в Россию, я просто ждал три дня, может быть пять, и я получил работу на фабрике. Ее владелец, сириец, мне очень плохо платил, потому что работал нелегально без рабочей визы.

Пленный сомалиец Мухаммед Адиль (фото: online.ua)

Как вы стали наемником армии РФ?

Когда я получил выходной, то поехал посмотреть Москву и там увидел объявление армии РФ, что они набирают людей. Потому обратился к ним и подал заявку.

Они сказали мне, что я буду учиться и служить в армии РФ. Я был счастлив, поэтому сообщил своей семье, что буду работать солдатом в России.

Командиры сказали, что я буду служить внутри России. А их солдаты будут воевать на первой линии. Поэтому им требовались люди в резерве. Итак, меня заверили, что я буду служить внутри страны. Поэтому я и не подозревал, что я буду воевать на передовой.

То есть я подписал контракт 3 декабря 2023 и оказался на передовой (на территории Украины, —ред.) уже 4 января 2024 года.

Мне сказали, что я должен отслужить ровно один месяц, чтобы начать получать деньги. Но с момента подписания контракта с армией РФ до дня, когда меня взяли в плен ВСУ, даже месяц не истек.

Украинские солдаты взяли меня в плен. Я ничего не знал о войне. Я простой человек, который приехал из другой страны зарабатывать на жизнь для своей семьи в Сомали. Я ничего не знаю о стратегических вещах на войне: как спрятаться, как воевать, как работать с оружием, как делать что угодно. Обо мне можно сказать, что "он может охранять". То есть можно поставить меня у одной двери и сказать, чтобы я не пускал людей, вот и все. Но воевать, стрелять и все такое, это очень тяжело для меня.

Также я потерял свое оружие из-за атаки дрона и не смог уже его вернуть. Можно сказать, что я два дня был без оружия. Когда меня пленили украинские солдаты, они были шокированы, что я уже без оружия. Я показал им, что ранил руку, сломал ребро и зуб, потому что на меня до этого упал потолок.

Пленный сомалиец Мухаммед Адиль (фото: online.ua)

РФ вербует наемников из Непала, Египта, Индии

Российские командиры нас разделяют на небольшие группы и говорят: Go, go, go! Это единственное слово на английском, которое я слышал от них.

Таких как я было где-то около двадцати солдат, включая меня. Они из Непала, Египта, Индии, Таджикистана. Были и другие лица.

Я не знаю, откуда они, но точно знаю, что не из России. Непальцы говорят на урду или хинди, которых я не понимаю. Египтяне на арабском, которого я тоже не понимаю. Некоторые индусы говорят по-английски, но очень плохо.

Пленный сомалиец Мухаммед Адиль (фото: online.ua)

Представьте себе, что я мог делать, если бы они сказали: "Адиль, ты можешь остаться у этой двери и охранять их". Но идти на войну, прятаться в мусоре, заходить в разрушенные дома, отбиваться от дронов — это не моя работа. Я не знал, как это делать. Меня не учили этому.

Они выделяли нам всего один час тренировок. Это нельзя считать тренировкой хороших солдат. Потому что один или два часа тренировок это недостаточно. Как укрыться за стеной, как заряжать-разряжать оружие, как вставлять магазин, вот и все.

Я был в группе с пятью людьми с тех пор, как они нас привезли в Украину. Они сказали, что мы в Украине… я спросил, что я делаю здесь. Никто мне так и не ответил. Никто мне ничего не объяснил, что делать. Потом они сказали нам, что мы на пятом полигоне.

Когда они сказали мне "Полигон №5", я понял, что иду на войну. Никто меня об этом не предупреждал. Я сказал, что не хочу, но они ответили, что у меня нет выбора.

У меня никогда не было подобных проблем, потому я не знаю, что делать в этой ситуации. Нам приказали сесть в машину, увезли и оставили возле маленького дома, дали оружие, магазины и гранаты.

Каждый раз, когда я спрашивал людей, которые уже служат, куда они идут, они сказали, что не знают. Я спрашивал у командиров, куда эти люди идут, они говорили, что не знают.

Они не называли имен, только свои позывные. Их трудно запомнить, понимаете, "Валер", или что-то вроде "Эдик". Я не понимал, кто там "Валера", кто "Эдик", кто есть кто. И они сами к нам не приходили. Они отправляли других солдат, чтобы нас отправить сделать то или иное.

Но как только мне сказали, что я в Украине, я понял, что попал в беду, в которую мне не стоило попадать.

Они обещали мне российский паспорт и деньги. Только вот я не спросил, когда я получу свой паспорт и когда я получу деньги, потому что все произошло очень быстро. После этого там, где я был, не было интернета, чтобы выйти на связь с другими людьми.