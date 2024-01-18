Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Чому полонений сомалієць приєднався до армії РФ

Полонений найманець розповідає, що його звати Мухаммад Аділь, він з Сомалі, і йому 28 років. У Сомалі вивчив англійську на комп’ютерних курсах. Вдома у нього залишилися батьки, сестри, дружина та донька.

Він каже, що в Сомалі не можна знайти нормальну роботу, тому кожна людина там мріє виїхати закордон, щоб допомогти сім'ї.

Я приїхав до Росії 8 серпня за туристичною візою. Один мій друг із Сомалі розповів мені, що в Росії можна знайти хорошу роботу. Так, я приїхав за туристичною візою і я знаю, що це незаконно. Але це був єдиний шлях знайти роботу. Чому Росія? Тому що це найлегший шлях, це країна, яка приймає сомалійців. Інші країни, країни Європи не приймають людей з сомалійськими паспортами. Поширити

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

Українські солдати взяли мене в полон. Я нічого не знав про війну. Я — проста людина, яка приїхала з іншої країни заробляти на життя для своєї сім'ї в Сомалі. Я нічого не знаю про стратегічні речі на війні: як сховатися, як воювати, як працювати зі зброєю, як робити будь-що. Поширити

Перебування в російській армії

Найманець каже, що російські командири виділяли їм лише одну годину для тренувань — як сховатися за стіною, як заряджати-розряджати зброю, як вставляти магазин.

Я був у групі з п'ятьма людьми з того дня, як вони нас привезли до України. Вони сказали, що ми в Україні… я запитав, що я роблю тут. Ніхто мені так і не відповів. Ніхто мені нічого не пояснив, що робити… Але як тільки мені сказали, що я в Україні, я зрозумів, що потрапив у халепу, в яку мені не варто було потрапляти. Поширити

Мухаммад Аділь каже, що йому обіцяли російський паспорт і гроші, але він не запитав, коли їх отримає. Тепер він розповідає, що хотів би повернути час назад і залишитися в Сомалі.