Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.
Чому полонений сомалієць приєднався до армії РФ
Полонений найманець розповідає, що його звати Мухаммад Аділь, він з Сомалі, і йому 28 років. У Сомалі вивчив англійську на комп’ютерних курсах. Вдома у нього залишилися батьки, сестри, дружина та донька.
Він каже, що в Сомалі не можна знайти нормальну роботу, тому кожна людина там мріє виїхати закордон, щоб допомогти сім'ї.
Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.
Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.
Перебування в російській армії
Найманець каже, що російські командири виділяли їм лише одну годину для тренувань — як сховатися за стіною, як заряджати-розряджати зброю, як вставляти магазин.
Мухаммад Аділь каже, що йому обіцяли російський паспорт і гроші, але він не запитав, коли їх отримає. Тепер він розповідає, що хотів би повернути час назад і залишитися в Сомалі.
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