Останнім часом до полону ЗСУ все частіше потрапляють іноземці, які були завербовані російськими терористами до свого війська.

Як РФ вербує іноземних студентів до своєї армії

Як пише "ЦНС", навколо московських вишів у яких навчають іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби. Куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземцям в акліматизації розповідають їм про фінансове забезпечення у Збройних силах Росії.

Виявивши осіб, які мають фінансові проблеми чи гостру потребу у великих сумах коштів вони їх скеровують у місцеві військкомати. Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю, — пише пресслужба. Поширити

Зокрема інколи можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів.

Через популярні соціальні мережі спецслужби Росії проводять таргетовану рекламу на вищезгаданих осіб щодо можливості укласти контракт. Основним аргументом є фінанси, які можна заробити для подальшого навчання й проживання.

Що відомо про підготовку іноземців

Підготовку проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард.

Ідею його створення підтримав особисто диктатор Володимир Путін, задля популяризації серед молоді військової та державної служби. Даний центр є складовою парку "Патріот" — масштабного мілітаристичного парку культури і відпочинку Збройних сил Росії. На території центру "Авангард" регулярно проводяться мілітарні вишколи для молоді 14 — 17 років. Це також служить прикриттям для підготовки там іноземців, — додає "ЦНС". Поширити

В середньому там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.

Через слабке знання російської мови іноземців привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.

На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Втім, вже після віддання наказу, вони останні повертаються на тилові позиції.