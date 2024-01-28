У РФ через рекламу та шантаж посилили вербування іноземних студентів — ЦНС

Останнім часом до полону ЗСУ все частіше потрапляють іноземці, які були завербовані російськими терористами до свого війська.
Як РФ вербує іноземних студентів до своєї армії
Як пише "ЦНС", навколо московських вишів у яких навчають іноземці, розміщено чимало реклами щодо "перспектив" військової служби. Куратори груп та російські студенти, які мають допомагати іноземцям в акліматизації розповідають їм про фінансове забезпечення у Збройних силах Росії.
Зокрема інколи можуть вдаватись й до шантажу проти іноземних студентів.
Через популярні соціальні мережі спецслужби Росії проводять таргетовану рекламу на вищезгаданих осіб щодо можливості укласти контракт. Основним аргументом є фінанси, які можна заробити для подальшого навчання й проживання.
Що відомо про підготовку іноземців
Підготовку проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки "Авангард.
В середньому там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці.
Через слабке знання російської мови іноземців привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську.
На поле бою їх виводять російські офіцери та сержанти. Втім, вже після віддання наказу, вони останні повертаються на тилові позиції.
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