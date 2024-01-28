В РФ через рекламу и шантаж усилили вербовку иностранных студентов — ЦНС
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Мир
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В РФ через рекламу и шантаж усилили вербовку иностранных студентов — ЦНС

Армия РФ
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Источник:  ЦНС

В последнее время в плен ВСУ все чаще попадают иностранцы, завербованные российскими террористами в свое войско.

Как РФ вербует иностранных студентов в свою армию

Как пишет "ЦНС", вокруг московских вузов в которых обучают иностранцы, размещено немало рекламы по "перспективам" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации, рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России.

Обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в крупных суммах средств, они их направляют в местные военкоматы. Часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния, — пишет прессслужба.

В частности, иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов.

Из-за популярных социальных сетей спецслужбы России проводят таргетированную рекламу на вышеупомянутых лиц о возможности заключить контракт. Основным аргументом являются финансы, которые можно заработать для дальнейшего обучения и проживания.

Что известно о подготовке иностранцев

Подготовку проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард".

Идею его создания поддержал лично диктатор Владимир Путин для популяризации среди молодежи военной и государственной службы. Данный центр является составной частью парка "Патриот" — масштабного милитаристического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России. На территории центра "Авангард" регулярно проводятся милитарные выучки для молодежи 14-17 лет. Это также служит прикрытием для подготовки там иностранцев, — добавляет ЦНС.

В среднем там проходит подготовка около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.

Из-за слабого знания русского языка иностранцев приучают к жестовым командам и ключевым словам при их последующей должности в оккупационном войске.

На поле сражения их выводят русские офицеры и сержанты. Впрочем, уже после предания приказа они последние возвращаются на тыловые позиции.

К иностранцам в российской армии традиционно пренебрежительное и небрежное отношение, их особо не бережут, а их положение сравнимо с подразделениями, сформированными из заключенных, — добавляет "ЦНС".

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