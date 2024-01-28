В последнее время в плен ВСУ все чаще попадают иностранцы, завербованные российскими террористами в свое войско.
Как РФ вербует иностранных студентов в свою армию
Как пишет "ЦНС", вокруг московских вузов в которых обучают иностранцы, размещено немало рекламы по "перспективам" военной службы. Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации, рассказывают им о финансовом обеспечении в Вооруженных силах России.
В частности, иногда могут прибегать и к шантажу против иностранных студентов.
Из-за популярных социальных сетей спецслужбы России проводят таргетированную рекламу на вышеупомянутых лиц о возможности заключить контракт. Основным аргументом являются финансы, которые можно заработать для дальнейшего обучения и проживания.
Что известно о подготовке иностранцев
Подготовку проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард".
В среднем там проходит подготовка около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы.
Из-за слабого знания русского языка иностранцев приучают к жестовым командам и ключевым словам при их последующей должности в оккупационном войске.
На поле сражения их выводят русские офицеры и сержанты. Впрочем, уже после предания приказа они последние возвращаются на тыловые позиции.
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