Путин будет раздавать гражданство иностранцам, которых вербуют на войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины.

Что известно о новых указах Путина

Отмечается, что гражданство также могут получить члены семей таких иностранцев — супругов, детей и родителей, при условии, что контракт на службу заключен сроком не менее года.

Установить, что с заявлением о принятии в гражданство РФ могут обратиться: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины – ред.) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в военных формированиях, – говорится в указе. Поделиться

Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года. Указ вступает в силу дня опубликования.

Кремль привлекает иностранцев к войне против Украины

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды.

Владимир Путин на состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину совещании по вопросам безопасности заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, которые планируют воевать на стороне России.

В частности, ранее не раз появлялась информация, что к участию в войне против Украины присоединялись наемники с Кубы.

Иностранцев завлекают на восточной полосы фронта.

В частности, по данным подполья, кубинцы применяются на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.