Путин будет раздавать гражданство иностранцам, которых вербуют на войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины.
Что известно о новых указах Путина
Отмечается, что гражданство также могут получить члены семей таких иностранцев — супругов, детей и родителей, при условии, что контракт на службу заключен сроком не менее года.
Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года. Указ вступает в силу дня опубликования.
Кремль привлекает иностранцев к войне против Украины
С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды.
Владимир Путин на состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину совещании по вопросам безопасности заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, которые планируют воевать на стороне России.
В частности, ранее не раз появлялась информация, что к участию в войне против Украины присоединялись наемники с Кубы.
Иностранцев завлекают на восточной полосы фронта.
В частности, по данным подполья, кубинцы применяются на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-