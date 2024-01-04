Путин будет раздавать гражданство иностранцам, которых вербуют на войну против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Путин будет раздавать гражданство иностранцам, которых вербуют на войну против Украины

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины.

Что известно о новых указах Путина

Отмечается, что гражданство также могут получить члены семей таких иностранцев — супругов, детей и родителей, при условии, что контракт на службу заключен сроком не менее года.

Установить, что с заявлением о принятии в гражданство РФ могут обратиться: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины – ред.) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в военных формированиях, – говорится в указе.

Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года. Указ вступает в силу дня опубликования.

Кремль привлекает иностранцев к войне против Украины

С начала войны против Украины Россия приняла ряд законов, направленных на привлечение иностранных граждан в свои ряды.

Владимир Путин на состоявшемся вскоре после нападения его войск на Украину совещании по вопросам безопасности заявил, что Кремль должен помогать иностранцам, которые планируют воевать на стороне России.

В частности, ранее не раз появлялась информация, что к участию в войне против Украины присоединялись наемники с Кубы.

Иностранцев завлекают на восточной полосы фронта.

В частности, по данным подполья, кубинцы применяются на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", сломившие почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова. Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вербовала кубинцев для войны против Украины – МИД Кубы
РФ вербовала кубинцев для войны против Украины – МИД Кубы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ вербует кубинцев для службы в десантных войсках — ISW
РФ вербует кубинцев для службы в десантных войсках — ISW
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин упростил предоставление гражданства РФ жителям Молдовы, Беларуси и Казахстана
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.