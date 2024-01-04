Путін роздаватиме громадянство іноземцям, яких вербують на війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про прийом до громадянства РФ іноземних громадян, які уклали контракт зі Збройними силами РФ під час війни проти України.

Що відомо про нові укази Путіна

Зазначається, що громадянство також можуть отримати члени сімей таких іноземців — подружжя, дітей та батьків, за умови, що контракт на службу укладено терміном не менше ніж рік.

Встановити, що з заявою про прийняття до громадянства РФ можуть звернутися: іноземні громадяни, які уклали в період проведення спеціальної воєнної операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) контракт про проходження військової служби у ЗС РФ або у військових формуваннях, – йдеться в указі. Поширити

Контракт має бути укладений на термін не менше ніж 1 рік. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кремль залучає іноземців до війни проти України

З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав.

Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

Зокрема, раніше неодноразово з’являлась інформація, що до участі у війні проти України долучались найманці з Куби.

Іноземців залучають на східній лінії фронту.

Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.